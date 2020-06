Tras la reapertura el pasado 2 de junio de algunos parques y los bosques de Tlalpan, Chapultepec y San Juan de Aragón de forma restringida a un 30% de su capacidad, ciudadanos comienzan a retornar al hábito del ejercicio con las nuevas medidas de prevención del coronavirus (Covid-19), como el uso de cubrebocas.

Este lunes 8 de junio, el Bosque de Aragón no abrió sus puertas debido a que sólo operará de sábado a domingo en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

No obstante, en la periferia del bosque, decenas de personas acudieron a practicar alguna rutina de ejercicio. Es el caso de la señora Nora, de 45 años de edad, quien acudió al recinto deportivo, pero al estar cerrado, regresó a su casa. Celebró que el Gobierno de la Ciudad de México haya aperturado nuevamente este tipo de espacios, pues dijo que el confinamiento por casi tres meses ya hace estragos con el aumento del peso corporal.

“Me afecta que esté cerrado porque mi rutina es: levantarme, venir a hacer ejercicio, y no hacerlo siento como que me falta hacer algo, aparte de que comemos más. Para mi el ejercicio es muy bueno, muy sano. Hacemos ejercicio en casa, pero no es lo mismo, nos distrae cualquier ruido, que pasa el carro de la basura, o toquen la puerta, nos distraemos del ejercicio y ya no lo hacemos como aquí. Aparte hacer ejercicio al aire libre es más saludable”, expresó.

Para el ingreso al bosque, será obligatorio el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Sólo se permitirá el ingreso con dos mascotas, y únicamente se permitirá el uso de la vía para correr, caminar o trotar. Las áreas de juegos infantiles y de ejercicios físicos permanecerá cerrada hasta que el semáforo de la contigencia concluya la fase de máximo riesgo de contagio. En el área contigua al lago del bosque de San Juan de Aragón sí se podrá practicar deporte.

La señora Nora contó que no será fácil para ella adaptarse a las nuevas reglas de prevención del coronavirus dentro del bosque.

“A mi me está costando mucho trabajo eso de andar todo el día con el cubrebocas, pero nos tendremos que adaptar si no hay de otra si esas son las reglas de acceso para hacer ejercicio, no nos queda de otra”, mencionó.

Leonel, un joven de 35 años, también practicó una rutina de calistenia sobre el camellón del centro deportivo.

“Realmente la gente necesita ejercitarse para estar fuerte contra el virus, y qué bueno que la gente empiece a querer venir a correr. Voy a venir mientras mi empresa en la que trabajo esté en periodo de cuarentena, por las mañanas, y ya después que se termine la contingencia puro sábados y domingos”, refirió.

En la periferia del bosque de San Juan de Aragón jóvenes, personas en grupo y familias salieron este lunes a correr o trotar con el ánimo de mantener el buen estado físico de salud.

