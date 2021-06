Más que se haya dado un voto de castigo, derivado de los resultados preliminares del proceso electoral para elegir a los nuevos gobernantes de las alcaldías, los capitalinos pidieron un replanteamiento de las políticas públicas para que se atiendan los rubros de reactivación económica, seguridad y salud, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México.

En el marco de los resultados electorales y que indican una reconfiguración de los gobiernos de las alcaldías, en donde ahora el partido político Morena no será el mayoritario sino será la alianza PAN-PRD-PRI quien gobierne más demarcaciones, el presidente de la Coparmex Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, explicó que todo este proceso electoral hace ver que la ciudadanía está pidiendo nuevas estrategias para enfrentar los retos actuales, muchos derivados de la pandemia.

Ante ello, precisó que como sector privado han elaborado una agenda que reúne 10 puntos que buscan compartir con los nuevos ediles para trabajar en conjunto.

Entre los puntos que Coparmex desarrolló, y que inclusive ya se les presentó durante las campañas, están: reactivación económica, finanzas sanas, salud y de manera primordial el manejo de la pandemia por Covid-19, educación, movilidad, seguridad, respeto al Estado de Derecho, mujeres, sustentabilidad y propuestas legislativas que atiendan las necesidades de los ciudadanos.

Precisamente, la presidenta de la Comisión de Cabildeo de Coparmex Ciudad de México, Mónica Chávez Núñez, detalló que se iniciarán las reuniones de trabajo con los próximos gobernantes una vez se les haya otorgado sus constancias de mayoría, además, la meta es que haya un representante de Coparmex por alcaldía.

“La ciudadanía manifestó un cambio para pedir que exista un replanteamiento de las políticas públicas que hoy se están llevando a cabo y que se requieren tomar de manera diferente en temas económicos, de salud y seguridad”, reiteró.

Zúñiga Salinas también señaló que se augura un buen panorama con el cambio de legisladores locales, ya que habrá una mayor diversidad de partidos políticos.

A mayor detalle, indicó que los inversionistas y empresarios ven con buenos ojos que se genere mayor pluralidad en el Congreso local, lo que se traduce en la captación de más capitales.

Unidad

Sin dejar de reconocer que hubo una mayor participación de la ciudadanía en estas elecciones intermedias, el presidente de la Coparmex local hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de México para que apueste por la reconciliación y tenga una mayor apertura.

“Decirle que estamos dispuestos a trabajar en los puntos que más preocupan a todos (...) y nos vean como un aliado”, dijo.

“Creemos que no hay espacios para estar divididos porque la división y la polarización no ayudan a nadie, alejan las inversiones y no generan empresas como tampoco empleos. Queremos una Ciudad de México próspera y competitiva”, precisó el líder empresarial.

rrg