El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma destacó la colaboración del magisterio y padres de familia en el arranque del ciclo escolar 2020-2021 este lunes.

“Quizá otros países no cuenten con el compromiso del magisterio mexicano, quizá tras países no posean el tamaño del corazón de padres y madres como los nuestros; quizá nuestras niñas, niños y jóvenes deseen aprender más que nadie en el mundo; quizá otros países no posean un gobierno tan cercano con su pueblo; o quizá sea todo esto junto.

“Somos una gran nación y un gran pueblo, ni nos rendimos ni ponemos en riesgo la salud de nuestras niñas y niñas: somos un gran México que hoy inicia el ciclo escolar 20-21 con todo el entusiasmos de aprender”, enfatizó el funcionario federal en la conferencia matutina presidencial de este lunes, en donde se realizó una ceremonia de apertura del ciclo en donde se tomó un minuto de silencio en memoria de las personas que han fallecido por el Covid y se realizó ceremonia a la bandera con una escolta.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la participación de los diferentes sectores del país en el inicio del nuevo ciclo escolar.

“Vamos adelante y me da mucho gusto que a pesar de la pandemia, del dolor y el sufrimiento que ha causado y desgraciadamente sigue causando, nosotros estamos erguidos, estamos de píe los mexicanos”, indicó.

Fuerzas Armadas en tareas de seguridad

Pese a reconocer que en periodos pasados, como el del sexenio de Felipe Calderón, la tasa de letalidad de las Fuerzas Armadas durante sus labores en tareas de seguridad pública era muy alta, el presidente López Obrador defendió que se mantengan en las mismas tareas en la actualidad, al tiempo que afirmó que los titulares del Ejército y Marina vigilan de cerca que no se cometan violaciones a derechos fundamentales por parte de las tropas.

“No somos iguales; estamos contando con el apoyo tanto de la Secretaría de la Defensa, como de la Secretaría de Marina: nos están ayudando para enfrentar el grave problema de la inseguridad pública, pero desde hace algún tiempo incluso, antes de que nosotros llegáramos al gobierno, ya había una instrucción en las dos instituciones, tanto en la Marina como en la Defensa, de cuidar protocolos para la protección de derechos humanos (…) tanto el secretario de Marina, como el secretario de la Defensa están pendientes de que no haya violación a derechos humanos”, sostuvo el titular del Ejecutivo.

En este contexto, el presidente sostuvo que las medidas implementadas para detener los flujos migratorios, que consiste en desplegar elementos castrenses en la frontera sur, han servido también para proteger a quienes buscan cruzar México con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

“Por las medidas que se han tomado de revisar camiones, tráilers, que se utilizaban para pasar migrantes (que) se les dejaba abandonadas: todo eso no ha sucedido y vamos a seguir procurando que no suceda”, afirmó.

Cooperación con la ONU

Ante el cuestionamiento sobre lo que ha sucedido en casos de violaciones a derechos humanos y desaparición de migrantes, el mandatario sostuvo que Naciones Unidas tendrá la facultad para intervenir en la materia en México por lo cual enviará una autorización al Poder Legislativo.

“Estamos por enviar al Senado, va a ser hoy mismo, una aprobación del Ejecutivo, es decir, es nuestra aceptación para que en los temas de desaparición forzada o forzosa, en todo lo que es violación de derechos humanos pueda intervenir sin ninguna limitación la ONU, esto no se había aceptado por parte de México que pudiese intervenir en estos casos”, indicó.

Detenidos mayoría de implicados en caso LeBarón

El presidente aseguró que ya han sido detenidos la mayoría de los implicados en la muertes de diferentes miembros de la familia LeBarón.

“Están detenidos la mayoría de los responsables de la matanza de la familia LeBarón, de las mujeres, de las niñas y de los niños y eso se ha hecho de manera conjunta: Guardia Nacional, Marina, la Secretaría de la Defensa, estamos trabajando de manera conjunta y se puede avanzar sin violar a los derechos humanos”, dijo.

En los que va de agosto, 68,000 nuevos empleos

López Obrador aseguró que la recuperación económica está en marcha al destacar que en lo que va del mes de agosto se han generado unos 68,000 nuevos empleos en el país. “Ya se está recontratando, vamos saliendo”, dijo.

El mandatario aseveró que México se encuentra en una mejor posición para la recuperación en cotejo con otras naciones, debido a que no se adquirió deuda para salir de la difícil coyuntura económica por la que atravesaba el país y que se agravó con la pandemia de Covid-19.

“No hubo deuda adicional como hicieron otros países que se fueron al 25% de su Producto con deuda, ahí no van a poder salir tan fácilmente, nosotros ya vamos de salida, fue V, caímos y ya vamos levantando”, afirmó.

Concesión del Puerto de Veracruz

Por otra parte, el mandatario indicó que no se busca estatizar el puerto de Veracruz, sino que haya mayor aportación a la Hacienda pública.

“Sí podemos ponernos de acuerdo, pero cuánto va a recibir la Hacienda pública porque antes lo que hacían eran dar sobornos a los funcionarios, moches, y entonces por eso esos contratos leoninos, muy favorables para los particulares, muy malos para la nación, eso ya se terminó (…) vamos a hacer la revisión (de la concesión del puerto), la está haciendo Rosa Icela Rodríguez, que es la directora de Puertos”, dijo.

López Obrador indicó que también se nombrarán a nuevos encargados de puertos: “ya está en trámite el nombramiento del nuevo director del puerto de Manzanillo, del puerto de Veracruz y se va a hacer lo mismo en el puerto de Salinas Cruz y el puerto de Coatzacoalcos.

“Acabamos de detener una embarcación con combustible robado en Coatzacoalcos, porque no había control de los puertos, con mucho combustible robado, entonces vamos a poner orden en todo eso”, sostuvo.