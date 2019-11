Luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el asesinato del activista de la montaña de Guerrero, Arnulfo Cerón, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se hará justicia en este caso, como también en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, casos que, aseguró, no fueron crímenes de Estado.

Durante lo que denomina una asamblea informativa en Tlapa, Guerrero, el Primer Mandatario dijo contar con información de ya hay detenidos por la desaparición y asesinato del activista del centro Tlachinollan.

El mandatario dijo que el asesinato del activista, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no son un crimen de Estado.

“No hemos dejado de buscar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque tengo el compromiso de conocer y dar a conocer toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes y no vamos a escatimar recursos, todo el gobierno tiene ese compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa", comentó el mandatario.

“Y también decirles a los que tienen información, que participaron en hechos delictivos, si ellos quieren ayudar a que se sepan las cosas, el gobierno los va a proteger, lo que necesitamos es conocer la verdad, siempre", dijo López Obrador.

“Cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad, si hay voluntad política de la autoridad. Cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber, pero en el caso de Arnulfo y en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, Comandante Supremo de la Fuerzas Armadas, Presidente de la República, no va a permitir ninguna injusticia, ningún acto autoritario”, dijo el jefe del Ejecutivo en el tercer día del Dialogo con los Pueblos Indígenas en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Al concluir este evento, la esposa de Arnulfo Cerón, Gabriela Pablo Bello, se acercó al presidente López Obrador para entregarle un carta en la que demanda el esclarecimiento del asesinato de su esposo.

