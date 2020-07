Uno de los involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue exculpado por un juez a la media noche de ayer, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador sin precisar de quién se trata.

“Claro no ha salido porque hay un plazo de 24 horas, ahora la Fiscalía va a tener que defender el asunto, pero imagínense eso, no se puede permitir que estas cosas sucedan, qué alegan siempre: está mal integrada la averiguación, el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, qué no se dijo durante mucho tiempo que había intervenido el Estado, ahora con el cambio decidimos que íbamos a aclarar este asunto”, dijo.

Lo anterior se da luego de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero diera a conocer que se buscará la aprehensión de 46 personas más involucradas en la desaparición de los normalistas y de que se girara una ficha roja en la Interpol para capturar a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal.

El presidente indicó en su conferencia matutina de este miércoles que los impartidores de justicia no deben desestimar casos con el argumento de que está mal integrada la averiguación sino que, opinó, debe de determinarse la reposición del proceso.

“Eso se tiene que terminar porque detrás de todo esto de esas fallas en los procedimientos, en el fondo es la corrupción la que prevalece, tenemos que limpiar de corrupción al gobierno en su conjunto”, indicó.

Extradición de Lozoya

Sobre la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, López Obrador dijo que con ella se ayudará a dar a conocer lo que pasó con los sobornos otorgados por Odebrecht.

“Eso no lo dijo él, el fiscal, eso lo digo yo, todos los involucrados, eso va a ayudar muchísimo a lo mismo, a que no se vuelva a cometer esos actos de corrupción a ir limpiando de corrupción al país, purificando la vida pública del país, entonces son momentos estelares, estamos en el terreno de lo inédito, de algo nunca visto (…) esto aplica para toda la delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco”, dijo.