El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró, esta mañana en su conferencia de prensa, la participación y buen desempeño de los 541 deportistas en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Reiteró que su gobierno les dará apoyos, mediante recursos que en parte provendrán de la subasta de inmuebles que se llevó a cabo el domingo, entre ellos una mansión que perteneció a Zhenli Ye Gon, la cual fue vendida en 102 millones de pesos.

El director del SAE, Ricardo Rodríguez, informó que quien adquirió la casa fue la fundación Butaca-Enlace, que encabeza un empresario de Nuevo León.

La directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, entregó al presidente López Obrador un muñeco de la mascota oficial de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, así como una medalla conmemorativa. Aseguró que la participación de la delegación mexicana rompió todos los récords históricos con un total de 136 medallas. Aunque previó a su partida a Lima, algunos deportistas manifestaron haber tenido una reducción a los recursos que se les entregaban. Ana Gabriela Guevara dijo que los atletas recibieron en tiempo y forma los apoyos económicos que requerían para su preparación, pese a la “grilla” y al “huachicoleo” de apoyos que había en la Conade.

El presidente López Obrador desglosó los apoyos que se les dará a los atletas y entrenadores, dando un total de 322 millones 680,000 pesos, recursos que saldrán, dijo, de la venta de la mansión de Bosques de las Lomas y de un fondo del deporte.

En el marco del Día de la Juventud, la secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde, dijo que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha becado a 905,000 jóvenes para capacitación al trabajo en 157,000 empresas o negocios, y hay registrados 181,000 tutores.

El director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Guillermo Santiago, afirmó que el 42% de la población juvenil del país, es decir, 16 millones de jóvenes, se encuentran en algún tipo de pobreza, y que el 25% de los homicidios que se comenten en el país son contra jóvenes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está pendiente de aprobar en el Congreso las reformas para eliminar el fuero y la revocación de mandato. Les dijo a los legisladores que no quiere entrometerse, pero les hace falta “trabajar más”, ya que sólo trabajan en periodos ordinarios.

López Obrador negó las acusaciones de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, la cual aseguró que el Conacyt dejó sin apoyos a estudiantes para el segundo semestre del año, por lo que no habrá recursos para apoyar a jóvenes de la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas ni para el 33 Concurso Nacional de la OMM. El Presidente aseguró que ya le da “flojera” tener que desmentir esos rumores.

Lopez Obrador dijo que también le genera flojera que se diga que el nuevo dirigente priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, fue impulsado por él.

López Obrador confirmó que elementos de la Guardia Nacional fueron atacados en un enfrentamiento con presuntos delincuentes en Guanajuato donde un elemento de esa corporación falleció. También confirmó que en Tlaxcala pobladores fueron azuzados para agredir a los elementos de la Guardia, y servir de “escudo” a los grupos de delincuentes. El mandatario afirmó que los elementos del Ejército y de la Marina están actuando con mucha responsabilidad social. Confirmó que este lunes se presentará un informe a los Gobernadores sobre el despliegue de la Guardia Nacional.

Finalmente, López Obrador afirmó que no hay desabasto de vacunas en los hospitales y centros de salud, a pesar de que en redes sociales se han difundido historias respecto a que no hay vacunas. López Obrador atribuyó esta situación a una campaña de “difamación”, y confió en que es una “racha temporal y no sea permanente”.