La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a cargo de Omar García Harfuch, aseveró que el Cártel de Sinaloa no pretende obtener un control territorial en la capital del país, sino que sólo busca sitios como bodegas o casas para almacenar drogas y armas, y pasar desapercibido, ya que no tiene una estructura criminal en la CDMX.

Lo anterior fue expresado luego de que este miércoles autoridades capitalinas y militares decomisaron más de 300 kilogramos de cocaína y detuvieron a seis personas supuestamente ligadas a una célula criminal del Cártel de Sinaloa, en diversos puntos de la Ciudad de México.

“Ellos (el Cártel de Sinaloa) no están buscando un control territorial de la zona, no están establecidos como una estructura delictiva como tal. Ellos lo que buscan son zonas de confort, bodegas, casas donde puedan pasar desapercibidos, ahí nadie, en los cateos que hizo la fiscalía no vendían droga, no se cometía ahí ningún delito aparente, más que el almacenamiento de cantidades fuertes de droga, y de vehículos con compartimientos secretos, como fueron los otros tres aseguramientos”, expresó en conferencia de prensa.

Sin embargo, García Harfuch, reconoció que de cualquier forma, el Cártel de Sinaloa actualmente tiene presencia en las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco y Gustavo A. Madero, donde en último año se han realizado al menos 20 cateos con grandes aseguramientos de droga.

En este marco, el jefe de la policía capitalina consideró que la Ciudad de México es una zona atractiva para los cárteles de la droga, debido a su ubicación y a su población.

“Para todos los cárteles siempre significa un gran mercado. ¿Por qué? Porque es donde más habitantes hay, es un punto neurálgico del país, así como lo es para los empresarios un punto neurálgico de todo el país, pues también para la delincuencia, y siempre, siempre, siempre, no va a haber una ciudad más importante o más atractiva que la Ciudad de México, ya que el mercado pues es el más grande”, subrayó.

Pese a reconocer la importancia de la capital del país para los grupos criminales, el Secretario de Seguridad Ciudadana, sostuvo que no tienen detectado cuál o cuáles fracciones de este grupo de la delincuencia organizada tienen presencia en la entidad, ni el número de células ligadas al cártel con operaciones en la Ciudad de México.

“Lo que pasa es que tenemos el problema de que varios grupos muy locales de la Ciudad de México tienen contacto con diferentes cárteles, eso no los vuelve parte del cártel como tal.

"Pero si usted recuerda cuando detuvimos a varios de Peralvillo, esa misma célula de la Unión de Peralvillo tenía contacto con un grupo de Sinaloa y con un grupo de Jalisco, y eran, estas personas, eran independientes. Si yo le dijera un número de cuántas células existen, sería especulación absoluta de mi parte”, reconoció.

