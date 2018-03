Los candidatos a un puesto de elección popular que decidan enfrentarse en debate durante el periodo de intercampañas, deberán tener mucha precaución para evitar caer en actos anticipados y ser merecedores de sanciones, advirtieron consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un taller para medios, la consejera Adriana Favela explicó que prohibir los debates durante el proceso de intercampaña, que culmina el 29 de marzo, tenía fines protectores y no limitantes al derecho a la libre expresión.

Ello, debido a que los aspirantes a un cargo público no pueden realizar actos anticipados de campaña y muchos de los temas de interés público que podrían discutirse, forman parte de sus respectivas plataformas electorales.

Así, los aspirantes que decidan celebrar un debate en este periodo, “tendrán que ser muy cuidadosos (...) para no incurrir en una infracción a la normativa porque el Tribunal comparte que deben cumplir con las exigencias de la ley quienes participan en los debates"

Pormenorizó que esas exigencias son el no incurrir en actos anticipados de campaña; ello es: "no pedir el voto, para ti o en contra, y no posicionar la plataforma electoral. Qué va a pasar si hay eso, pues como toda infracción a la norma, se instrumentará el procedimiento y se sancionará”.

INE no es el responsable de la seguridad en periodo electoral

Por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello aclaró que la autoridad electoral no es la responsable de la seguridad de los candidatos, ni de la paz pública en las elecciones.

"No lo somos porque no es mandato constitucional, ni porque no tenemos las herramientas", sostuvo.

Informó que, a seis días de haber desplegado el personal de capacitadores, "no hemos detectado ningún impedimento para que nuestra función -que es poner casillas- se lleve a cabo".

politica@eleconomista.mx