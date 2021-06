Debido a la presencia de la pandemia de coronavirus en Campeche y en todo el país, estas elecciones se tornarán distintas, ya que para evitar contagios se implementarán medidas sanitarias y otro tipo de acciones que en otros procesos electorales no se habían llevado a cabo.

Una de las cosas que cambian durante estas elecciones, es que los votantes con credenciales vencidas en 2019 o 2020 sí podrán ejercer su voto, esto con el fin de maximizar los derechos de la ciudadanía, ya que por la pandemia y confinamientos algunos trámites no se realizaron a tiempo.

Otro de los cambios, es que en estas elecciones los votantes podrán llevar su propio marcador para ejercer su voto, esto es una de las medidas sanitarias implementadas para disminuir el riesgo de contagios. Aunque, cabe resaltar que si los electores no llevan su propio marcador, en la casilla se les proporcionará uno.

Pese a que las autoridades electorales han hecho énfasis en que el marcador que se proporciona en las casillas no se borra, aun queda duda entre algunos votantes. Ante esto, Elizabeth Tapia Quiroñes, vocal ejecutiva del INE en Campeche, destacó el 19 de mayo pasado, que pese a que la medida de que los electores lleven su propio marcador es de consideración sanitaria y no como una medida para que no se borre el marcador, “está la invitación para que lo usen y si eso le da confianza a la ciudadanía, para salir y emitir su voto háganlo”, dijo.

Por otra parte, el día de la elección se implementarán medidas sanitarias; para los electores se les pedirá: asistir a la casilla con cubrebocas (uso obligatorio); llevar un marcador propio; mantener sana distancia y no ir acompañados, a excepción de que sea estrictamente necesario.

También se determinó que sólo dos personas podrán votar en casilla simultáneamente.

Los votantes deberán mostrar su INE y dejarlo en la mesa; limpiar las superficies con la toallita que se les proporcionará; depositar ellos mismos sus boletas en las urnas y al llegar a sus hogares se deberán lavar las manos y desinfectar los objetos que se hayan llevado.

Con lo que respecta a las y los funcionarios de casilla, ellos comunicarán a los votantes sobre la política de cero contacto, les pedirán a los asistentes no hablar al retirarse el cubrebocas para identificarse; brindarán gel antibacterial; aplicarán líquido indeleble sin establecer contacto con el elector y marcarán las credenciales evitando hacer contacto.

¿Qué se elige el 6 de junio en Campeche?

Este próximo 6 de junio, los habitantes de Campeche deberán elegir a un nuevo gobernante del estado, así como a 13 presidentes o presidentas municipales, también deberán votar para designar a 35 diputados (21 por mayoría relativa y 14 por representación proporcional); 28 sindicaturas; 102 regidurías y 132 puestos en juntas municipales.

En Campeche viven 928,363 personas, de acuerdo con cifras del Inegi, de las cuales 669,410 cuentan con credencial para votar, según la Lista Nominal de Electores del INE.