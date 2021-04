La falta de propuestas, la polarización y el discurso de odio es lo que distingue la campaña electoral entre los distintos partidos políticos que disputarán el próximo 6 de junio, en las urnas, más de 20,000 cargos públicos, entre ellos 15 gubernaturas, coincidieron especialistas de la UNAM.

“Es una campaña que está cargada de mensaje político... de posturas encontradas. La ciudadanía, inclusive, está polarizada. También veo falta de renovación de los cuadros partidistas.

“Hay una clara falta de propuestas. Lo que más se está viendo son los ataques entre la parte que señala el presidente de la República como conservadores y de querer regresar al estatus anterior, y los partidos de oposición atacando las fallas del gobierno y sin lograr estructurar propuestas viables, concretas, que no tengan que ver sólo con el retorno al pasado, sino que sean viables según el contexto que estamos viviendo como la pandemia, la crisis económica...

“La ciudadanía requiere propuestas concretas… y de parte del gobierno acciones concretas más que críticas al pasado”, afirmó David Morales González.

El especialista en procesos políticos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, consideró que el ambiente político “está enrarecido porque el árbitro, el (Instituto Nacional Electoral) INE, ha tomado decisiones que afectan intereses, a los distintos actores políticos, incluido el Ejecutivo federal.

“Este panorama afecta, desde luego, el desarrollo correcto del proceso electoral porque en el centro está la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones”.

Puso como ejemplo los casos de Guerrero y Michoacán en los que el INE decidió cancelar los registros de los candidatos de Morena a gobernadores, Félix Salgado y Raúl Morón, y los afectados no lo aceptan.

“La violencia política no ayuda. Ojalá que esta situación enrarecida por el enfrentamiento entre el INE y los distintos actores políticos no sirva para generar un clima de violencia y que la solución sea la vía institucional y la participación de los ciudadanos”.

Sonia Juárez Moreno, académica de la FES Aragón, resumió: “No hay propuestas”.

En todo caso, explicó, “las propuestas de los partidos son las mismas de siempre. Ahora resulta que todos quieren defender a la mujer; el gobierno quitó el apoyo para guarderías, y ahora PRI, PAN y PRD prometen que esos apoyos regresarán”.

“Entendiendo que son nuevos tiempos, nuevos candidatos, las propuestas de campaña también tendrían que ser diferentes. No he escuchado, por ejemplo, que propongan la creación de hospitales para que toda la gente sobreviviente de Covid pueda ser atendida. Esa sería una buena propuesta, viable. No existen esas propuestas”, lamentó.

Hay un discurso de odio en las campañas, comentó, porque todo lo que hace el contrario es atacado.

Impugnaciones a la vista

Morales González advirtió que la judicialización de la elección en curso, que tiene que ver con que prácticamente todas las decisiones son llevadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hace prever que serán los magistrados los que definirán a muchos ganadores en los comicios próximos.

“Por el número de cargos en disputa hay alta posibilidad de que los procesos, tanto a nivel local como federal, serán temas que terminará resolviendo el tribunal porque se impugnarán varias elecciones, por distintos motivos”, completó.

Juárez Moreno sugirió que, ante la falta de propuestas, el ciudadano se informe qué plantea cada partido, directamente en sus plataformas y estatutos, a fin de poder decidir el sentido de su voto de manera razonada, y analizar muy bien el perfil de los candidatos, sobre todo que no tengan investigaciones penales en curso.

El experto comentó que sus alumnos, que forman parte del electorado más joven, cuestionan que no hay perfiles nuevos y que los candidatos son los mismos de siempre.

“El que ya fue presidente municipal, diputado local, luego senador, ahora quiere ser gobernador... pero a la juventud ya no la engañan”.

Apelan ante TEPJF resoluciones sobre Salgado y Morón

Morena impugnó, por segunda vez, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la nueva resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que confirmó la cancelación de los registros de Félix Salgado y Raúl Morón Orozco como sus candidatos a gobernadores de Guerrero y Michoacán.

Los correspondientes recursos de apelación fueron presentados ante el INE, el fin de semana, por Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Consejo General de la institución, acompañado de Salgado.

Tal como anticipó desde el martes de la semana pasada cuando por seis votos contra cinco la autoridad electoral determinó, en acatamiento del fallo correspondiente del máximo tribunal electoral, ratificar el sentido de su primera resolución de cancelar las candidaturas de sus dos contendientes, Morena presentó sus impugnaciones para continuar por la vía jurisdiccional, en su intento porque a sus militantes les sean restituidas sus candidaturas.

El INE sancionó a Salgado y Morón con la cancelación de sus registros, por no entregar en tiempo y forma sus informes de gastos de precampaña.

Aun cuando el TEPJF no tiene un plazo fatal para resolver las dos impugnaciones, reconocieron, tendrá que hacerlo "en el menor tiempo posible’’ porque la campaña en Guerrero inició desde el 5 de marzo y en Michoacán desde el 4 de abril.

