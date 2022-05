A 20 días de los comicios a las gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, las campañas político electorales se mantienen en el letargo, salvo el caso de la última entidad federativa, donde la disputa apunta a la "guerra sucia".

En Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca decidió la semana pasada subirse de lleno a la campaña en favor de César Verástegui, abanderado del PAN-PRI-PRD a sucederlo, quien de acuerdo con las distintas mediciones sobre preferencias electorales correspondientes a mayo perdería en las urnas a manos de Américo Villarreal, su contendiente de Morena-PT-PVEM.

Las acusaciones de vínculos con el crimen organizado que el mandatario tamaulipeco y la dirigencia nacional de su partido, el PAN, sostienen contra Villarreal y Mario Delgado, presidente nacional de Morena, ya encendieron los focos rojos en Tamaulipas.

García Cabeza de Vaca aseguró en conferencia de prensa que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga a Villarreal, a quien pidió dar cuentas de su relación con Sergio Carmona, el empresario asesinado en noviembre del año pasado en San Pedro Garza García, Nuevo León, sobre quien pesaban indagatorias formales por la comisión del delito de robo de hidrocarburos.

Delgado exigió del mandatario panista dejar de usar “el aparato judicial’’ del estado para perseguir a sus opositores.

En Hidalgo, donde al parecer la elección de gobernador está también decidida a favor de Morena y su candidato Julio Menchaca, como sucedería además en Oaxaca y Quintana Roo, la abanderada del PAN-PRI-PRD, Carolina Viggiano, propuso recientemente a los hidalguenses que de ganar construirá el Tren Tolteca, que correrá de aquel estado a la Ciudad de México, lance que fue criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la tribuna de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, utilizó el mismo recurso que Delgado y en respuesta anunció la presentación de denuncias ante la autoridad electoral contra el presidente de México por “utilizar el aparato del Estado para perseguir a sus opositores’’, en referencia a declaraciones de López Obrador contra Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del PRI y esposo de Viggiano.

En Oaxaca, lo más destacado de la campaña ha sido la negativa de todos los candidatos al debate para confrontar ideas. Para los analistas locales lo raro no es que Salomón Jara, candidato de Morena y puntero en la contienda no quiera debatir, sino que no le interese hacerlo ni a Alejandro Avilés, abanderado del PRI y segundo lugar en las preferencias, aunque muy lejos del morenista, situación que interpretan como prueba fehaciente que refuerza el rumor de que hay acuerdo del gobernador Alejandro Murat para “entregar la plaza’’, que hoy es del tricolor, a López Obrador.

