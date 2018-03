El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, dijo tener conocimiento de que la consultora Cambridge Analytica fue contratada hace tres o cuatro meses por mexicanos para hacer guerra sucia en su contra.

Entrevistado en el hemiciclo a Juárez, donde montó una guardia por el aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, López Obrador dijo que “es muy probable” que la empresa fue contratada por el empresario Claudio X. González.

Incluso, recordó que en su momento, la representación de Morena ante el INE interpuso una queja para pedir al órgano electoral que investigara tanto a la empresa como a los contratantes.

“Desde hace tiempo lo advertí, esa empresa la contrataron aquí. Es muy probable que esa empresa la haya contratado Claudio X. González. Busquen en (mi) Facebook, porque yo hice en su momento la denuncia. Esto que es ahora un escándalo mundial, lo di a conocer, creo que fue hace como tres o cuatro meses, que tuve información que esta empresa fue contratada por mexicanos para hacer guerra sucia en contra de nosotros, y eso es una investigación que incluso le pedí al INE en su momento que hiciera, y que tenía yo información de que Claudio X. González y otros personajes estaban financiando esa campaña con esta empresa, Cambridge, que ahora fue descubierta, y es un escándalo mundial”, dijo.

“Tendría que explicar también el gobierno de México, porque mucha información que utiliza esta empresa es de los centros de espionaje. Sería muy bueno que le preguntaran ustedes al del Cisen sobre este asunto, porque las carpetas en contra nuestra provienen del Cisen. Al triunfo de nuestro movimiento, ya no va a haber espionaje”, añadió.

No me queda el llamado del CCE

En otro tema, cuestionado sobre la exigencia que hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para que los candidatos presidenciales le bajen a los agravios y suban el nivel de las propuestas, Andrés Manuel López Obrador aseveró que él no promueve las peleas entre candidatos.

“Nosotros no nos estamos peleando con nadie, ni vamos a caer en ninguna provocación. Nosotros no vamos a confrontarnos, porque lo que quiere la gente es escuchar propuestas para sacar a nuestro querido México del atolladero en el que lo han metido los malos gobernantes. No vamos nosotros a caer en ninguna provocación", refirió.

Abundó que sus adversarios políticos, “están en su derecho de expresar lo que ellos quieran, y yo también tengo mi derecho a no caer en ninguna provocación; nosotros vamos a seguir actuando con mucho respeto a todos, es amor y paz”.

Aseveró ya durante su campaña que iniciará el 1 de abril en Ciudad Juárez, Chihuahua, “voy a seguir al pie de la letra las recomendaciones de mis asesores, publicistas de los pueblos de México, que me recomiendan que yo no me enoje, que el que se enoja pierde, que yo tranquilo, sereno, que aunque tenga el corazón caliente, la cabeza fría, que respire profundo antes de contestar, y que no le haga caso a los que están haciendo la guerra sucia”.

Respecto al documento de recomendaciones que entregó a todos los candidatos presidenciales la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), López Obrador afirmó que recibió el documento y lo está revisando, aunque dijo que ya tiene clara la línea de política económica que seguiría su gobierno en caso de ganar los comicios del 1 de julio.

“Vamos a crecer a una tasa anual del 4% como ya se logró en mucho tiempo en México, porque esto que está pasando de que no crece la economía, esto tiene que ver con la ineficacia de la política económica que se ha venido aplicando.

“Para los que quieren asustar, no está mal decirles que me voy a guiar, en materia de política económica, en el libro que se llama El desarrollo estabilizador: Reflexiones sobre una época de Antonio Ortiz Mena, que fue Secretario de Hacienda en dos sexenios, y fue cuando mejor crecimiento económico hubo en el país, sin devaluaciones, sin fuga de capital, sin inflación, se mantuvieron equilibrios macro económicos y creció la economía, ese es el modelo que vamos a aplicar ahora, dos ingredientes nuevos: democracia, que no ha habido, y sobre todo justicia”, aseveró.

El político tabasqueño reiteró que los empresarios no tendrían por qué sentirse nerviosos sobre su eventual triunfo en las elecciones.

“No tienen por qué ponerse nerviosos los inversionistas nacionales y extranjeros; llevamos muy buena relación con la Iniciativa Privada, y está el ejemplo de lo que hicimos cuando fui Jefe de Gobierno, en ese entonces hubo mucha inversión tanto pública como privada”, destacó.

Está bien el video de la “Niña Bien”, afirma

Cuestionado sobre la difusión del polémico video denominado “Niña bien”, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que ya vio el clip, y le pareció bien. “Si lo vi. Si está bien, lo de la Niña Bien”.

¿Lo hizo Morena? –se le preguntó.

“No, pero se vio mucho. Por algo será”, comentó.

Cristiano en toda la extensión de la palabra

El abanderado presidencial también fue cuestionado sobre el debate que se abrió en redes sociales acerca de si profesa o no la religión cristiana, y se describió como un cristiano en toda la extensión de la palabra, aunque su familia, dijo, es católica.

“Ya lo he dicho, soy cristiano en el sentido muy amplio del término de la palabra, porque soy admirador de Cristo Jesús, porque luchó a favor de los pobres, y Cristo es amor y la justicia; es amor, por eso soy cristiano. ¿De qué religión? Toda mi familia es de religión católica, yo soy respetuoso de todas las religiones, y también soy respetuoso de los no creyentes, respeto a todos, aquí quiero también decirles a todos que (Benito) Juárez era anticlerical pero no anti religioso.

“Yo les comento a ustedes que me atengo a lo que decía un liberal puro, Ignacio Ramírez, El Nigromante: yo me hinco donde se hinca el pueblo. Esa es mi manera de pensar. Me llamó la atención que ya me estaba asignando una religión en particular un articulista de estos oficiosos, con todo respeto, pero si a veces no es porque no nos quieran, es que no tienen información”, aseveró.

Finalmente, el candidato presidencial informó que el 24 de abril tomará un receso de actividades por el periodo de Semana Santa, fechas en las que estará en su rancho de Palenque, Chiapas, y el 1 de abril retomará sus actividades con el arranque de su campaña en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Voy a ir unos días a Palenque, ahora a la entrada de la primavera. Se los informo: me voy a ir unos días a Palenque, pero sólo por unos días”, dijo a los periodistas.

jmonroy@eleconomista.com.mx