El director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés) en México, Bernardo Baranda, consideró que los cambios al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en la siguiente administración, deben de ir enfocados a la reducción y gestionar de la velocidad para proteger a los peatones, “más que cancelar deben existir contratos trasparentes” en referencia a las Fotomultas.

“En muchas ocasiones la tecnología puede ayudar para cambiar comportamiento por medio de sanciones económicas”, además indicó que los cambios del próximo gobierno deben ir acompañado de reforzamiento a los lineamientos que ya se tienen y no modificar para uno de los artículos del reglamento.

En entrevista con El Economista, el especialista explicó que la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaria de Movilidad (Semovi) deben tener una coordinación en el tema vehicular ya que cada quien tiene planes que en algunas ocasiones se deslindan de responsabilidades.

Bernardo Baranda mencionó que la propuesta de fomentar la educación vial no podría ser eficiente pues debe ser un sistema que a pesar de que se excedan los límites de velocidad pueda reaccionar en las consecuencias: “Estamos hablando de cultura vial y no de educación, se debe implementar una tecnología en cebras peatonales o en los propios automóviles”, dijo.

Cambiará esquema

La jefa de Gobierno electa en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa “Las 10 Reglas del buen Conductor”, una “campaña pedagógica” a fin de evitar accidentes de tránsito, en donde adelantó que este lunes, en compañía del próximo secretario de Movilidad, Andrés Lajous, presentará el Plan para Sustituir el Sistema de Fotomultas en la que se prevé que sea un esquema de educación vial.

Sheinbaum explicó que el objetivo del decálogo que lleva por lema: “Sé amable, todos llevamos prisa” es proteger a los más vulnerables como lo son peatones y los ciclistas;“evitar incidentes fatales y el 50 por ciento de muertes o accidentes graves tiene que ver con los automovilistas”, recalcó.

La campaña iniciará el 6 de diciembre en redes sociales y medios electrónicos con las siguientes recomendaciones: No rebases el límite de velocidad; No manejes alcoholizado; No debes mensajear; En luz roja; no hay vuelta continua; Respeta el metro y medio de los ciclistas; En cruces no señalizados el paso es uno a uno.

En moto usa en casco, en coche el cinturón; No obstruyas el paso peatonal; No te pases la luz amarilla y No estacionarse en doble fila.

