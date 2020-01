El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los cambios del año pasado en Petróleos Mexicanos Comercio Internacional ya eran necesarios para evitar actos de corrupción y hasta de sabotaje tolerado por funcionarios de esa empresa del Estado.

En su conferencia en Palacio Nacional, el Primer Mandatario recordó que el año pasado se nombró a Ulises Hernández Romano como director general de PMI Comercio Internacional, así como una serie de nuevos nombramientos en el área de crudo de la petrolera.

“Quiero informarles que se hicieron cambios en Pemex internacional; llevaban mucho tiempo servidores públicos, algunos hasta 30 años y son los encargados de vender el petróleo, de fijar los precios, y se llegó al acuerdo de que ya era necesario un cambio, una renovación, y entraron nuevos servidores públicos, porque queremos tener la seguridad de que no va a haber corrupción”, refirió.

El mandatario federal expuso que ha pedido al director de Pemex, Octavio Romero, que analice el fenómeno del bandidaje en las plataformas petroleras, porque dijo que se roban las bombas, pero no el crudo, lo que pareciera un acto de sabotaje a la producción.

“Como vandalizan las plataformas petroleras, porque las bombas que se roban van de los 30,000 o 40,000 pesos, y lo que hacen es pararnos la producción. Entonces, ¿qué hay detrás, quienes son? ¿por qué este sabotaje, porque no es el robarse las bombas? Es que nos paran la producción. Estamos hablando del crudo que se exporta, entonces vamos con la Secretaría de Marina a atender esto, lo mismo en la medición del crudo que se exporta, para que se esté registrando lo que realmente se produce y se vende, que no vaya a ser que se esté vendiendo menos de lo que realmente se exporta, o que no estén haciendo bien las cuentas”, destacó.

López Obrador indicó que también ha solicitado a Ricardo Ahued, titular de la Administración General de Aduanas, que lleve a cambio una limpia en esa área, como al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Duran, en los puertos.

“Estamos teniendo una atención especial en los puertos, y que lo sepan los que andan haciendo cosas indebidas, de que no vamos a cansarnos. No vamos a dejar de insistir hasta limpiar de corrupción el gobierno por completo”, mencionó.

