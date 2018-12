En el proceso de construcción del andamiaje legal y la designación de funcionarios de la Fiscalía General de la República es erróneo focalizar la atención sólo en la persona que encabezará esa institución porque a pesar de que cumpliera con todos los requisitos de autonomía, independencia y capacidad para desempeñar el cargo, si no cambiamos la estructura de la dependencia, así sea la persona más apta para el puesto, no va a lograr romper con esta cadena de impunidad, planteó Ixchel Cisneros.

En entrevista, la directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), una organización que tiene como misión facilitar el acceso a los medios de comunicación a personas en situación de vulnerabilidad, expuso que es muy importante que el primer fiscal general cumpla con ciertos requerimientos de autonomía e independencia y no esté relacionado con ningún partido político.

Es relevante esta autonomía, esta no relación con el gobierno y con la clase política, pero lo que hace falta es que tenga ciertos controles para que no todo dependa de la investidura del fiscal como tal, que no tenga todo el peso sobre sus hombros, que haya otro tipo de filtros que pudieran frenar ciertas decisiones.

Por ello mencionó que es muy importante que el personal que está actualmente dentro de la Procuraduría General de la República no pase de manera automática a la nueva Fiscalía, sino que se haga una selección de perfiles idóneos, con el fin de contar con el equipo necesario para el trabajo que se requiere en esa nueva institución que estará encargada de la procuración de justicia en el país.

En ese sentido, dijo que, con la ley orgánica, tal como está ahora el proyecto de ley, no se podría llevar a cabo.

