La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que la Procuraduría General de la República y el gobierno de Baja California Sur, por incurrir en irregularidades en la investigación de las agresiones a un periodista en esta entidad.

Tras la indagatoria el organismo nacional puntualizó que las autoridades vulneraron los derechos humanos del periodista de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, a la libertad de expresión y a no ser víctima de desplazamiento forzado.

La Recomendación 91/2018 está dirigida a Arturo Elías Beltrán, entonces encargado de despacho de la PGR.

La CNDH recordó que el periodista fue agredido en al menos tres ocasiones: el 19 de diciembre de 2016 y el 8 de febrero y 28 de marzo de 2017, cuando sujetos ingresaron a su domicilio para incendiar vehículos en su interior, acto que en las dos primeras ocasiones provocó daños a los carros y al inmueble.

En el tercer hecho, los agresores no lograron consumar el incendio ya que escoltas designados para proteger al periodista intervinieron, muriendo uno de ellos tras un enfrentamiento con armas de fuego.

“La Procuraduría Estatal y la PGR iniciaron las investigaciones correspondientes que hasta la fecha no se han determinado, lo cual ha traído como consecuencia que el periodista no tenga certeza de la naturaleza de las agresiones y se mantenga ante un riesgo inminente, por lo cual no ha podido reanudar su actividad periodística a plenitud”, dijo.

A pesar de que la CNDH solicitó a la Secretaría de Gobierno de Baja California Sur implementar medidas cautelares y que estas fueron aceptadas por la autoridad, hubo agresiones posteriores que no fueron repelidas por la autoridad local.

Aunado a ello, refirió, el comunicador manifestó a la CNDH que no recibió ninguna medida de protección por parte del gobierno local y tampoco fue contactado para ello, por lo cual el Gobierno del Estado faltó a su deber de garantizar un ambiente seguro para el periodista.

Luego del segundo ataque el periodista ingresó al Mecanismo de Protección y tras la tercera agresión fue sustraído del estado por lo que a la fecha está desplazado al interior del país sin que autoridades de Baja California Sur hayan cumplido en garantizarle “el retorno voluntario o reasentamiento” para regresar a su vida habitual.

En este sentido la CNDH pidió al gobierno del estado continúe la integración de la carpeta de investigación del tercer ataque, mientras que a la PGR la llamó a seguir las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.