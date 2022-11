Buscarán en Senado que cambios en elecciones sean analizados

Ricardo Monreal Ávila informó que hizo saber en privado a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, que las reformas que interesan al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras la electoral que actualmente analiza la Cámara de Diputados, serán revisadas de manera puntual en la Cámara de Senadores.

En la reunión que a puerta cerrada sostuvo con el funcionario en la Cámara alta para revisar la agenda legislativa pendiente, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP), dejó claro a Adán que los senadores revisarán en forma exhaustiva las minutas que apruebe la Cámara baja y les sean remitidas.

Garantizó que la reforma electoral, de ser aprobada, no será mediante la aplicación de la mayoría legislativa, representada por Morena y sus aliados del PVEM, PT y PES, sino en consenso con los grupos parlamentarios de oposición.

“Lo que les aseguro es que no se va a imponer por la mayoría y vamos a tratar de construir mayorías calificadas o unanimidades, para que no haya ninguna dificultad en la interpretación de la norma constitucional. No deben de preocuparse, se los garantizo, porque vamos a hacer las cosas bien en materia de reforma electoral”.

A pregunta específica, en conferencia de prensa respondió que el encuentro con Adán fue amable, amistoso y respetuoso; “revisamos la agenda del poder Legislativo y el interés que ellos tienen sobre algunas materias, que obviamente nosotros analizaremos con cuidado y con autonomía.

“Pero hay una relación con él respetuosa, incluso diría de amistad, y hoy platicamos de varias cosas. Uno de los temas es la reforma electoral, y obviamente le hice ver nuestra posición de que una vez que allá concluya, en la Cámara de Diputados, el Senado hará un estudio minucioso, serio, un estudio y una revisión puntual de lo que, en la Cámara de Diputados, como cámara de origen, se apruebe”, afirmó.

Hablaron “también sobre algunas de las iniciativas que están pendientes, de las minutas que están pendientes y ofrecimos revisarlas para que, una vez aprobado en la Junta de Coordinación Política con los grupos parlamentarios (de todos los partidos políticos), podamos impulsarlas”, agregó.

Al Ejecutivo federal le interesa que en el periodo de sesiones ordinarias en curso, que terminará el próximo 15 de diciembre, explicó, los senadores voten la “serie de minutas que están ya en las comisiones” dictaminadoras, por lo que tratará de hablar con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado “para impulsarlas”.

