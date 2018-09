Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa expresaron confianza en el próximo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, aunque le demandaron lograr la verdadera justicia para conocer el paradero de sus hijos.

Al término de un encuentro con el presidente electo, María Elena Guerrero, madre del normalista desaparecido Giovanni Galíndez Guerrero, afirmó que hay esperanza de que el nuevo gobierno logre la verdad del Caso Iguala.

“Cuatro años hemos luchado abriendo puertas, es un honor que se haya abierto sola una luz de esperanza para nosotros”, afirmó la señora Guerrero.

Epifanio Álvarez, padre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, también expresó a Obrador un voto de confianza.

“Tenemos un gobierno futuro que nos transmite la esperanza de poder llegar al paradero de nuestros hijos.

“Hemos pasado hambre, frío, lluvias, gritando, eso también nos ha llenado de rabia porque no hemos tenido un gobierno que se haya preocupado (...) Cuando mi esposa me pregunta ¿qué vamos a hacer si no encontramos a nuestro hijo? se me parte mi corazón y quisiera decir una mentira, pero no puedo, siento una gran rabia por el tiempo perdido, por no tener a nuestros hijos”.

Sin embargo, el señor Epifanio Álvarez refirió que luego del encuentro con Obrador, y de la marcha que encabezaron los padres por el Paseo de la Reforma, sienten esperanza.

