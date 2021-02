Para investigar a funcionarios públicos, desde quienes ocupan el cargo de director general hasta secretario de Estado, responsables de la estrategia contra la pandemia de Covid-19, el PAN en el Senado propuso crear la Comisión Especial de la Verdad.

“Este no es asunto de venganza. No buscamos lucrar políticamente con la pandemia, lo que exigimos es respeto a los derechos humanos de las víctimas, sobre todo, pero también de todos los mexicanos. No podemos ser, México, un país de vergüenza ante el mundo”, afirmó Martha Márquez (PAN).

La senadora por Aguascalientes dijo que las decisiones y acciones tomadas por los servidores públicos del gobierno federal durante la emergencia sanitaria provocaron efectos sociales que deben generar responsabilidades.

“Más, si los efectos se traducen en la pérdida de vidas humanas. Las omisiones, los errores y las negligentes acciones de este gobierno deben tener consecuencias”, aseguró.

Márquez detalló que la intención es investigar con objetividad lo ocurrido.