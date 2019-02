Clara Guadalupe Torres Armendáriz, perfilada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como la encargada del Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar, decidió no aceptar el cargo, inconforme por el recorte presupuestal a dicho programa.

Torres Armendáriz aún no había sido nombrada, aunque ya realizaba funciones en la Secretaría del Bienestar como encargada de dicho programa. El gobierno federal le había ofrecido ser directora general de Programas Sociales, cargo que finalmente rechazó, por considerar como una ofensiva del gobierno la disminución de recursos al desarrollo inicial de niñas y niños.

Entrevistada, la exdiputada federal Cecilia Soto, quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer la renuncia, dijo que Clara Torres encabeza un proyecto en estancias infantiles donde reciben a los niños desde las 4 de la mañana, y buscaba —desde el gobierno— aumentar los beneficios sociales. Consideró que el anuncio del recorte significó para Torres Armendáriz un golpe muy duro.

En el 2019, el Programa De Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, ahora operado por la Secretaría del Bienestar, tuvo una reducción de 50% respecto del presupuesto del 2018.

El año pasado, el programa contó con 4,070.2 millones de pesos, y para este año se destinaron apenas 2,041.6 millones. El presidente López Obrador anunció que ya no se apoyará a las estancias infantiles, únicamente se darán 1,600 pesos bimestrales a las madres de menores para que decidan si pagan una guardería, o si lo entregan a los abuelos para que cuiden a los nietos. Lo anterior, bajo el argumento de que dos de cada tres guarderías presentaban irregularidades financieras, como falta de permisos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó problemáticas de operación en las guarderías. En la segunda entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, reveló que “se pagaron sueldos y cuotas obrero patronales por 9 millones 027,600 pesos al personal de las asociaciones civiles, conceptos que no se encuentran vinculados con la operación de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis); se destinaron recursos por 16 millones 971,900 pesos para fines que tampoco se encuentran vinculados con la operación de los Cendis, toda vez que se utilizaron para el pago de préstamos, compra de vehículos y refacciones, medicamentos, estudios y equipo médico, así como para formar despensas y entregarlas a jóvenes de diversas comunidades”.

A decir de la exdiputada Cecilia Soto, los problemas detectados por la ASF apenas representan 1.8% del universo, aunque adelantó que el actual gobierno argumentará 40% de irregularidades, y que esto no es verdad. “La gran mayoría cumple con los requisitos. El programa puede perfeccionarse. Uno de los argumentos es que no están atendiendo a la población objetivo, a personas que no tienen Seguro Social o ISSSTE. Es cierto, no siempre está en los municipios más pobres, de mayoría indígena. Pero, ¿trabajan las mujeres indígenas? ¿Trabajan formalmente? ¿Hay fábricas en municipios indígenas? En algunos sí. Debemos extender el programa de estancias en los municipios más paupérrimos, pero no desaparecerlo”.

El viernes, a su llegada al aeropuerto de Sinaloa, un hombre y una mujer abordaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle sensibilidad, y no reducir los apoyos a las estancias infantiles.

“Va a haber apoyo. ¡Va a ser mucho mejor, muchísimo mejor! Pero de veras, de veras. Ya pronto, nada más que no queremos corrupción, queremos seguridad (para los niños). No te preocupes, donde está bien, va a seguir bien”, le aseguró el Presidente al hombre.

Luego, una mujer lo abordó: “Disculpe, señor, estamos pidiendo que nos escuche, somos de estancias infantiles”, ante lo cual el presidente expresó: “¡Ya, ya, ya! Ya dije, ya hablé hijita”.

El viernes, López Obrador afirmó en Palacio Nacional que su gobierno revisará dónde hay falta de permisos.

