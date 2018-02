¿En qué estados estuvo?

26 de enero: Hermosillo, Sonora.

27: Descanso.

28: Ciudad Sahagún, Hidalgo.

29: Acapulco y Chilpancingo, Guerrero.

30: Ciudad de México

31: Ciudad de México

1: Culiacán, Sinaloa

2 y 3: Guadalajara, Jalisco

¿Qué temas tocó?

Encabezó el Quinto Foro Puntos de Encuentro: México Potencia Sustentable.

Combate a la pobreza

Medio ambiente

Salario magisterial

Apoyo a mujeres; anunció una serie de medidas para impulsar su bienestar, desarrollo e incorporación a la vida productiva del país. Participó en el sexto foro nacional “Puntos de Encuentro: La Fuerza de las Mujeres”.

Seguridad pública.

Movilidad en la capital del país.

Combate a la contaminación

Defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Designó al sinaloense Heriberto Galindo Quiñones como su consejero político.

¿Con quienes se reunió?

Con la militancia del PRI y del Panal

Empresarios locales

Mujeres

Maestros

Con Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de gobernación y aspirante a la candidatura presidencial

Con el boxeador Julio César Chávez

Frases de la semana:

"Y atrás de esos maestros y de esas maestras, que todos los días hacen un esfuerzo significativo y real, tenemos que tomar ejemplo de lo que vemos en países exitosos como Finlandia: tiene que haber una política salarial que reconozca de la misma forma, agresiva, significativa y real, reflejada en mejores maestros y en mejores sueldos, para las maestras y los maestros.

"La experiencia de Finlandia acredita: si queremos un buen sistema educativo tienen que estar al centro las maestras y los maestros, y si queremos que las maestras y los maestros den de sí lo mejor, tenemos que reconocerlo, a ese esfuerzo significativo y real, con una política salarial agresiva, significativa y real''.

“El país no puede salir adelante si las mujeres no están representadas en todo, el país no puede salir adelante si las mujeres no encuentran ese espacio de paridad, queremos equidad de género porque el país depende de ello”.

“Hoy escuchamos en este foro muchas cifras y muchas circunstancias que no nos gustan y que tenemos que cambiar: 7 de cada 10 mujeres en México son víctimas de violencia. Esa es una cifra que es absolutamente inaceptable, profundamente indignante y que no es compatible con el México que podemos ser.

“Si queremos cambiar esa realidad tenemos que empezar por una cultura de respeto que empiece en la casa, que siga en la escuela, que continúe en el trabajo y que se valide en las calles. Y es algo que los mexicanos sabemos hacer, que decimos a diario: ‘a la mujer, ni con el pétalo de una rosa’, ese tiene que ser el principio que prive en la familia, en la casa, en la escuela y en la calle’’.

“La única alternativa para darle competitividad a la Ciudad (de México), es el nuevo aeropuerto que hoy se está construyendo.

“De entrada, cancelarlo implica quitarle la oportunidad de un empleo de alta calidad, bien remunerado, a 450 mil personas, que son las que debieran, al amparo de este aeropuerto y de la reinvención del espacio del anterior, encontrar en el oriente de la Ciudad una mejor alternativa de desarrollo.

“Eso implica cancelar esa esperanza, pero implica cancelar el presente de 40 mil trabajadores que hoy encuentran en la construcción del aeropuerto la forma como llevan comida a su casa y satisfacción a su hogar.

“Implicaría desempleo para esas 40 mil personas, implicaría además poner en riesgo la credibilidad y los contratos que ya se han venido generando, en términos de lo que aquí hoy estamos viendo’’.