El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que su gobierno envió un buque con mercancía para ayudar a los afectados en Bahamas por el paso del huracán Dorian.

El Primer Mandatario reveló que fue inscrito sin su consentimiento en el patrón del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como socio de 26 empresas que no han reportado movimientos.

“Me rayé, me convertí en empresario”, aseguró. Dijo todas las inscripciones se hicieron el pasado 11 de agosto en Boca del Río, Veracruz. “No soy empresario. Yo soy servidor público, no tengo empresas, propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan el salario. No sé qué por qué hicieron esto, y el SAT ya investiga”, dijo en su habitual conferencia matutina.

López Obrador indicó que esta acción podría tener que ver con alguien que quiere vulnerar al SAT, o con sus adversarios que quieran utilizarlo para afectarlo.

Por otro lado, el presidente aseguró que si bien estableció que la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía será una obra catalogada como de seguridad nacional, si habrá transparencia en los contratos. Argumentó que tomó esa decisión por el sabotaje que había contra la obra.

En ese sentido, dijo tener información de que el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, está asesorando a los despachos que están promoviendo amparos contra el proyecto aeroportuario. Criticó esta posibilidad, pues dijo que el exministro está impedido para realizar estas actividades contra el Gobierno.

A través de su cuenta de Twitter, Cossío Díaz aseguró que no asesora a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. “Lamento la confusión en que ha incurrido el presidente”, refirió en redes sociales.

Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) September 25, 2019

Mencionó que quienes se oponen al proyecto es porque desean que haya saturación en el actual Aeropuerto de la Ciudad de México. De hecho, el mandatario confirmó que hace unos días en un vuelo de regreso a la capital, el capitán de la aeronave donde viajaba anunció la demora de la salida del vuelo debido a que hacían falta obras en el aeropuerto. Dijo que ese capitán seguramente era simpatizante del conservadurismo.

En el tema del titular de la CFE, aseguró que las propiedades no declaradas por Manuel Barttlet, es una campaña orquestada por sus opositores con interés económico o político. Argumentó que él ha padecido de esos ataques, y reiteró que los que simpatizan con el conservadurismo están moralmente acabados.

También agradeció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le haya agradecido y reconocido a su gobierno por el despliegue de la Guardia Nacional para contener la migración. Reiteró que su interés es que haya colaboración entre los dos gobiernos. Confío también en que en ese marco de relaciones bilaterales, se apruebe pronto el T-MEC, tanto en Estados Unidos como en Canadá.

