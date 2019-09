El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, negó haber omitido la declaración de 25 propiedades. Calificó como falso el reportaje que lo involucra en corrupción, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está muy satisfecho con el trabajo de Bartlett, a quien ofreció su respaldo.

Durante la conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, Manuel Bartlett argumentó tener “toda una vida en el servicio al gobierno mexicano y tengo el patrimonio que he desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año”.

Bartlett Díaz sostuvo que presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) cinco años de declaraciones anteriores al cargo para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue constituyendo su patrimonio. “Jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años. He manejado muchos recursos en diversas funciones y todo está en mi declaración patrimonial”, dijo.

Argumentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha dicho a todos los integrantes de su gabinete que su patrimonio y responsabilidades deben ser públicamente discutidas, “de manera que yo aprecio desde luego que la Función Pública inicie una investigación, porque estoy seguro de que mis datos son correctos”.

“El reportaje que usted menciona es falso. Me atribuye propiedades que no son mías, no existe prueba alguna de que yo haya escondido estas cantidades inverosímiles de 800 millones de pesos. En este reportaje aparece como una falsedad total, casi me atribuyen la propiedad de una manzana”, dijo Bartlett Díaz.

Por su parte, el presidente López Obrador dio un espaldarazo a Bartlett, pues dijo que la supuesta omisión en su declaración patrimonial, es una estrategia para desprestigiarlo.

“Yo muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett, que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad. Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, hacer creer que todos somos iguales, cuando no es así.

“Todos estos reportajes tienen que ver con los grupos de intereses creados que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal, que no fue más que una política de pillaje. Entonces, por eso los ataques a Manuel Bartlett”, dijo López Obrador.

