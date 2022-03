Con la advertencia del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) de llevar el asunto ante la SCJN, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó cambios a la ley para prohibir la intromisión del TEPJF en cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión.

El dictamen que reforma el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y el cual fue impulsado por la alianza PRI y Morena, se aprobó con 335 votos a favor, 136 en contra y nueve abstenciones, con lo que se turnó al Senado para su análisis.

La modificación añade el inciso h, al numeral 1 del artículo 10, para establecer que los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos: “Cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus Cámaras, emitido por sus órganos de gobierno, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento interno de sus órganos y comisiones legislativas”.

Durante la discusión, el diputado Jorge Álvarez Máynez (MC), señaló que independientemente de los acuerdos que se alcancen entre las bancadas mayoritarias del Congreso se llevará el presente asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se declare su inconstitucionalidad.

El diputado naranja aseveró que contrario a lo propuesto en la iniciativa se debe de regular el ejercicio del poder para no caer en abusos, por lo que llamó a no desconocer la autoridad del Tribunal Electoral y no excluir a las minorías.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena), señaló que con los cambios los diputados “levantaron la voz ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por socavar la capacidad de decisión del Poder Legislativo Federal, transgrediendo nuestras facultades y la Constitución Política”.

El diputado Santiago Torreblanca (PAN) sostuvo que la democracia es un sistema de pesos y contrapesos, por lo que, dijo, esta reforma busca que no haya ningún control jurisdiccional en las decisiones legislativas.

