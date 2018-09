El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por unanimidad validó el proceso de liquidación para los partidos Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social ( PES) al no haber alcanzado 3% de la votación válida el pasado 1 de julio.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, argumentó que el voto ejercido por los ciudadanos determina la permanencia del registro electoral de los partidos políticos.

“En el poder político no se gana todo ni se pierde todo, de ahí que la fuerza de cada partido también sea cambiante, ésa es una de la virtudes de los sistemas democráticos, son los ciudadanos quienes deciden a cuántos partidos quieren en la contienda democrática”, expuso Lorenzo Córdova.

En tanto, el dirigente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, anunció que se impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión del instituto.

“Acudiremos al tribunal electoral para representar a 700,000 ciudadanos que se identifican con Nueva Alianza, a ese tribunal que corrige a los ciudadanos, y lo vamos a hacer porque la lucha siempre debe ser por la vía constitucional”.

En su participación, el presidente de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, consideró la resolución del Consejo como “injusta” y aseguró que durante el proceso electoral existieron irregularidades, principalmente en el conteo de votos.

“Estamos siendo víctimas de una injusticia porque nuestros votos no fueron debidamente contados, no están distribuidos de manera correcta y tenemos evidencias con base en los resultados del INE para poder decir que los principios de certeza y transparencia no se cumplieron en este proceso electoral en el voto del PES”.

Adelantó que, con el respaldo de legisladores que apoyan la posición del PES, se presentarán dos iniciativas ante el Congreso: constitucionalizar el concepto de votación válida emitida y la implementación del voto electrónico.

[email protected]