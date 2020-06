Aunque la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho" fue una noticia falsa, se buscará capturar a él, así como a cualquiera que infrinja la ley, aunque la aprehensión de grandes capos no es un punto central de la estrategia de seguridad, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina de este jueves realizada desde Veracruz, el titular del Ejecutivo indicó que la estrategia de seguridad de su gobierno se basa en pilares como la justicia social, al tiempo que acusó que en administraciones pasadas se combatía a ciertos grupos del crimen organizado y se protegía a otros.

“Antes (…) se protegía a una banda y se perseguía a los otros que no tenían acuerdo, ahora no, es a todos parejo, por igual, entonces quien comete un ilícito tiene que ser castigado y pueden estar a salto de mata y mantenerse en relativa libertad pero cuando no hay contubernios, cuando no hay complicidad, pues se logra detener a quienes están al margen de la legalidad.

“Desde luego también ya no nos preocupamos de la espectacularidad porque antes había mucho teatro deteniendo delincuentes famosos, lo que nosotros queremos es que haya paz y tranquilidad (…) no es suficiente, no basta con sólo detener a estos personajes, desde luego si se logra detenerlos, qué avance”, apuntó.

El Presidente agregó que la delincuencia llegó a penetrar en lo más alto de la estructura gubernamental al referirse al caso del exsecretario de seguridad Genaro García Luna quien se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos vinculado con el narcotráfico.

Pandemia no rebasó capacidades

El mandatario indicó que de acuerdo con los reportes que le han entregado, la mayoría de las personas que ingresan a terapia intensiva a causa del Covid-19 se recuperan en la actualidad.

“No nos desbordó, tenemos capacidad para atender enfermos, no nos rebasó la pandemia (…) y ya hay más experiencia, no sólo equipos, me da mucho gusto decirlo, aunque es muy doloroso, pero tengo información de que ahora los que entran a terapia intensiva se están salvando, son más los que se salvan, por eso mi agradecimiento afectuoso, cariñoso, mi reconocimiento a los médicos”, comentó.

López Obrador sostuvo que en zonas de alto contagio como el Valle de México se presenta ya una disminución de los casos, en tanto que en otros como Tabasco aún hay un alza del número de infectados.

“Nosotros hemos tenido más problemas por enfermedades crónicas que por gente de mayor edad”, acotó.

Sobre la pandemia, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, acusó de “separatistas” a los gobernadores que han impulsado estrategias diferentes a la dictada desde el gobierno federal para la epidemia.

“Nosotros pensamos que no son momentos de hacer grupos al contrario es de unir el esfuerzo de todos los estados entorno al interés nacional de salir adelante, sinceramente me parece una intensión de agruparse como golpista, perdón pero lo veo de esa manera, separatista sería mejor la palabra, hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que tiene que ser nacional, frente a la pandemia no podemos separarnos”, dijo.

Protestas, parte de la democracia

Las manifestaciones realizadas el fin de semana en contra de su gobierno son parte de la democracia, no obstante, la mayoría mantiene su aval al gobierno, aseguró el titular del Ejecutivo.

López Obrador mencionó “le tengo mucha confianza al pueblo, yo llegué por la confianza de la mayoría de los mexicanos, de millones de mexicanos que me apoyaron y el poder emana del pueblo y en la democracia es la mayoría la que manda, la que decide, respetando a las minorías, respetando las libertadas, agradezco mucho a la mayoría de los mexicanos que me sigue apoyando, me sigue respaldando”, dijo.

Por otra parte, López Obrador se pronunció por las criticas lanzadas por gobernadores del PAN quienes en la víspera se pronunciaron por mantener los contrapesos en el país y tener un nuevo pacto fiscal, entre otras cuestiones, al mencionar que una cuestión es lo partidista y otra el mismo gobierno.

“Que actuemos todos con responsabilidad y también decirles que yo no me voy a dejar o no voy a permitir que se menosprecie se ningunee a la investidura presidencial, tiene que haber respeto”, dijo.