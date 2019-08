El director de Operación de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, Ricardo de la Cruz Musalem, informó que se mantendrá el cerco de seguridad tras controlarse la fuga de gas en el poliducto Cactus-Guadalajara, en el poblado de Ejidos de Tequisistlán en el municipio de Tezoyuca.

Explicó que pese a que la fuga está controlada , continuará el cerco de seguridad hasta que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) lo indique, mientras se hacen los trabajos de limpieza y sellado del ducto.

Aclaró que a las 11:11 horas de este sábado 24 de agosto sólo se desalojaron 13 viviendas con 48 inquilinos y que la cifra de 400 moradores fue el estimado que la Secretaría de la Defensa Nacional había calculado a las 05:50 horas.

“Esto no es nada comparado a lo de Nextlalpan, no hay ni punto de comparación, esta fue una fuga más pequeña, lo que no quiere decir que no haya riesgo”, dijo el funcionario.

Recordó que en Nextlalpan la nube de gas llegó hasta un kilómetros de espesor, mientras que aquí se alcanzó una nube de 50 centímetros.

"Pero no importa el tamaño, porque el riesgo es latente por lo que tenemos 149 elementos trabajando entre policía estatal, policía municipal, efectivos militares de la 37 Región, personal de Pemex y de Protección Civil, hasta que se haya reparado la fuga”, informó.

Indicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y elementos de Pemex dictaminarán si se trató de una toma clandestina de la delincuencia organizada o un accidente por excavación prohibida,"lo cierto es que la fuga fue por negligencia humana, porque este tipo de ductos no sufre corrosión por las condiciones, alguien lo perforó”.

Explicó que en el control de una fuga lo primero es ver la georeferencia para determinar si hay viviendas alrededor, lo segundo desalojar en un radio de 500 metros y de acuerdo al riesgo se disminuye la distancia, se coordina con Protección Civil y elementos de seguridad, se corta energía eléctrica y se activan los protocolos de Pemex.

“Ya no hay gas en el aire, pero los que vuelvan a sus casa tendrán que ventilar sus viviendas para evitar flamazos por el gas acumulado en los interiores. La guardia de Protección Civil federal y estatal permanecerá en el área hasta la reparación misma”, indicó De la Cruz Musalem.