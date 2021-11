La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas indicó que las corporaciones de seguridad que Integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad desplegaron una intensa movilización policial tras el hallazgo de 10 personas fallecidas en un puente cercano a la carretera federal 45, a la altura del municipio de Cuauhtémoc.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública local y de la Fiscalía General de Justicia estatal, así como servicios de emergencia acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos localizados en el puente que conduce al municipio de Luis Moya.

“Se mantiene un importante despliegue de las corporaciones policiales en la Zona Sur de la entidad y se llevan a cabo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, los actos de investigación relacionados al atroz acto delincuencial, registrado la mañana de este jueves en el Municipio de Ciudad Cuauhtémoc”, dijo la Secretaría de Seguridad Pública local.

Previamente a este hecho, el presidente municipal de Ciudad Cuauhtémoc, Francisco Javier Arcos, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje donde mencionó el caso de personas desaparecidas en ese municipio.

Afirmó no contar con el respaldo de policías, y llamó a la población a no salir de sus casas debido a la inseguridad y violencia en el municipio. “Quiero pedir a toda la población que si no tienen que salir en las noches, no salgan, que se resguarde, que sean precavidos, que cuiden de sus familias, y que dentro de lo que se pueda aquí va a estar su amigo Pancho Donas (sic), presidente municipal, que dentro de las posibilidades voy a seguir estando con la ciudadanía. No me voy del municipio, aquí me quedo”, planteó.

kg