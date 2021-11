Tras asegurar que los organismos autónomos son órganos de control de los excesos del poder, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, llamó a defender la democracia y a las instituciones.

“Todos los días esa defensa se ejerce, ¿cómo? No quedándose callados; alertando y denunciando los intentos de intrusión, de vulneración de la autoridad, de las descalificaciones. Si nos quedamos callados, vamos a dejar el terreno de la opinión pública solamente a los detractores de la democracia y de las instituciones democráticas. No hay trinchera pequeña. Un tuit, un post en redes sociales, es una manera también que como individuos podemos defender nuestra democracia y nuestra institucionalidad democrática. (...) Los derechos no solamente se conquistan, la democracia no solamente se conquista, sino también se tiene que defender”, dijo.

Durante su participación virtual en la mesa Democracia y Equilibrio de Poderes como Elemento Central de la Estabilidad Económica, durante la XLIX convención nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), relató que el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus integrantes son sujetos desde hace tres años de ataques discursivos y presupuestales, por lo que la defensa de las autonomías es una responsabilidad colectiva, aseguró.

Descalificaciones

Córdova señaló que la democracia no sólo es una forma de gobierno, sino que también dependen de una buena economía, gobernabilidad interna y Estado de derecho.

“La estridencia que hemos visto en años recientes es realmente preocupante. A lo largo de este año hemos visto no sólo una descalificación proveniente de los partidos políticos al trabajo del árbitro, concretamente del INE. Hemos visto que esta denostación proviene, sea del gobierno, de los gobernantes.

“Así, el presidente del partido en el gobierno (Morena) señaló que el INE debía ser exterminado; un alto empresario, el segundo más rico de nuestro país, cuyos nexos con el gobierno son ampliamente documentado (...) dijo que el INE debía morir. O el propio presidente de la República que ha descalificado a quienes integramos los órganos electorales: consejeros y magistrados, señalando que somos un riesgo y un peligro para el sistema democrático.

“Este tipo de descalificación también forma parte de los riesgos a la autonomía de los órganos constitucionales autónomos”, sostuvo.

Dijo que estos ataques a la democracia no son exclusivos de México, pues ocurren también en Bolivia, Inglaterra o Estados Unidos o en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha denostado el tribunal superior electoral brasileño de cara a la elección presidencial.

“Nuestras democracias hoy se ven en riesgo por la falta de solución de los grandes problemas de nuestro tiempo, y que son la fuente primordial del descontento que cada vez más está poniendo en crisis a las instituciones democráticas como los partidos y los parlamentos, y a la democracia misma.

“Nos toca a todas y todos nosotros hacernos cargo de que la construcción de la democracia es una construcción colectiva, que no se debe a un solo hombre, a un solo partido, a una sola ideología, sino a millones de ciudadanos que se comprometieron con la construcción de reglas democráticas de acceso al poder”, refirió.

Lorenzo Córdova argumentó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el INE es la autoridad civil de mayor confianza por parte de la ciudadanía, con niveles de entre 60 y 61% de respaldo.

