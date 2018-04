El candidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, celebró que el pleno de la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma para quitar el fuero al presidente de la República.

Entrevistado en Guasave, Sinaloa, López Obrador expresó que “está muy bien, no debe de haber fueros ni privilegios y si no lo eliminan ellos, lo vamos a eliminar nosotros”.

En tanto, cuestionado sobre el formato para el debate del próximo domingo, dijo estar de acuerdo y reiteró que no tendrá ningún tipo de preparación, sólo lo que ha aprendido en sus mítines de las plazas públicas.

Respecto a si el primer debate puede ser un factor para que se modifique la intención del voto, el político tabasqueño aseguró que no, ya que hoy dijo, está más de 20 puntos arriba de su adversario más cercano, Ricardo Anaya.

“Además, están divididos los de la mafia del poder, no tienen un candidato, hace seis años ya se habían puesto (de acuerdo)”, mencionó.

Agregó que sus simpatizantes le pidieron que no se vaya a pelear, no se caliente y que no va a engancharse, “aunque me insulten, los voy a tratar con mucho respeto”, expresó.

El aspirante presidencial confirmó que el 8 de mayo se reunirá con integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia.