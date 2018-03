El Partido de la Revolución Democrática no tuvo complicaciones para cumplir con la cuota de paridad de género que establece la ley, pues cuenta con mujeres preparadas para ser postuladas a cualquier espacio de representación popular, aseguró Rogelia González Luis.

En entrevista, la secretaria de igualdad de género del PRD planteó que desde su fundación ese partido ha creído en las mujeres y por ello ha luchado para que puedan ejercer sus derechos políticos. Muestra de ello, dijo, es que en sus 29 años de existencia ha tenido ya a una jefa de Gobierno de la Ciudad de México, distintas candidatas a gobernadoras y más recientemente una presidenta y secretaría de su Comité Ejecutivo Nacional.

El PRD cree en las mujeres, su fuerza como partido radica en sus mujeres. El PRD ha dado la lucha por las mujeres por años, primero empezamos por las cuotas y llegamos hasta la paridad. Nuestro partido está obligado a cumplir esta paridad y uno de los ejercicios más democráticos fue poner al frente del partido a dos mujeres, Alejandra Barrales y Beatriz Mójica, añadió.

También expuso que para cumplir con la obligatoriedad de otorgar 50% de sus candidaturas a mujeres, el PRD no tuvo complicaciones pues desde hace años se ha preparado para construir cuadros competitivos.

Al respecto, enfatizó que ese instituto político no postula a mujeres sólo por el hecho de serlo, sino porque cumplen con perfiles, trayectoria y experiencia necesarios para ganar y encabezar una labor digna en los espacios de toma de decisiones.

“El PRD ha trabajado para tener mujeres preparadas desde la fundación del partido, hemos trabajado para impulsar los liderazgos, así que no me cabe duda de que el PRD tiene mujeres en todo el territorio nacional con suficiente capacidad para poder llegar a los espacios de poder. No sufrimos para la selección de candidatos, tenemos cuadros y perfiles idóneos”, argumentó.

En ese sentido, la política de origen oaxaqueño indicó que el partido dedica esfuerzos y recursos en preparar a sus mujeres. “Como partido generamos testimonios de mujeres que han ocupado cargos, ofrecemos talleres para el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, conferencias, cursos y todas estas acciones tienen el fin de fortalecer ese liderazgo que tienen nuestras militantes, lo que buscamos es que vayan al poder con esta perspectiva de género”.

Además, detalló, el PRD es el único instituto político en América Latina en implementar un protocolo de atención y prevención de la violencia política de las mujeres avalado tanto por el Instituto Nacional Electoral como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Es un protocolo que se construyó con la participación de muchas mujeres, este protocolo nos da a todas las mujeres la oportunidad de ejercer nuestros derechos políticos porque muchas de las veces estas resistencias se dan en lo local, en el partido, porque hay una cultura patriarcal que envuelve este sistema”.

Indicó que ese protocolo, aprobado en el 2017 y ya puesto en marcha, busca otorgar herramientas a las mujeres que sienten vulnerados sus derechos, para que pueden defenderlos.

Detalló que la Secretaría de Igualdad de Géneros del PRD tiene tolerancia cero a cualquier tipo de violencia política que enfrente cualquier mujer en busca de ejercer sus derechos políticos.

Hay avances, pero también desafíos

La secretaria planteó que México tiene avances en cuanto a la inclusión y participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y muestra de ello es haber logrado elevar a rango constitucional la cuota de paridad de género de las mujeres a presidencias municipales, congresos estatales, Cámara de diputados y Senado de la República.

Otro de los avances, destacó, es la determinación del INE respecto a otorgar 10% de las candidaturas a mujeres y hombres indígenas para el Congreso de la Unión.

Sin embargo, sostuvo, aún hay pendientes que deben atenderse para lograr que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, pues sin duda prevalecen resistencias.

El principal reto, dijo, es que se cumpla con la paridad de género pues no hay que descartar que algunos políticos recurran a malas prácticas para saltarse la ley, pero sobre todo, dijo, que las mujeres que lleguen a los espacios de poder público abanderen las luchas de ese sector que supera 50% de la población en México.

lidia.arista@eleconomista.mx