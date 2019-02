El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que cinco periodistas con custodia han perdido la vida durante su gobierno, además de otros más sin custodia. Atribuyó a la descomposición social los ataques contra comunicadores.

“Es un tema que se está atendiendo, lo de la protección de dirigentes sociales, de periodistas. Porque, incluso con custodia, en el tiempo que llevamos han perdido la vida cinco periodistas con custodia. Han sido asesinados más.

“Estamos atendiendo esto, es parte de lo mismo, de la descomposición en que está el país y la falta de protección y de atención al problema de la inseguridad y de la violencia. Se dejó sin atender este asunto y se fijaron otras prioridades.

“El cambio que se está dando ahora es la protección a los ciudadanos en seguridad pública, básicamente. Eso es lo que estamos haciendo”, dijo.

Minimiza a grupo opositor

Como ternuritas calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador al grupo de políticos, activistas y académicos que supuestamente crearon un grupo opositor a su gobierno.

En Palacio Nacional, el Ejecutivo federal aseguró que garantiza y respeta la libertad de expresión. Sin embargo, aconsejó al grupo opositor crear una escuela de cuadros.

“Los grupos que se constituyen para hacer oposición al nuevo gobierno son legítimos. Nosotros garantizamos el derecho a disentir.

“Entiendo que están desesperados porque no se repone el conservadurismo. Sólo que no están haciendo bien las cosas. Yo les voy a dar a ellos un consejo respetuoso. Un buen consejo no se le niega a nadie. Yo pienso que los conservadores, los intelectuales orgánicos del conservadurismo en México, podrían formar una escuela de cuadros para crear a la nueva clase política conservadora del país, porque ese es el problema que tienen: ausencia de cuadros políticos.

“¿Qué sucede? Que están atravesando una crisis y se están precipitando, pensando que de la noche a la mañana pueden crear un grupo. ¡No! Tienen que formar cuadros”, agregó.