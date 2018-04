Es urgente erradicar la violencia contra las mujeres que se vive en el país, “no podemos seguir nuestras vidas así, no debemos acostumbrarnos”, por ello en la plataforma de propuestas del candidato del Frente, impulsa la prevención contra el feminicidio; además de permitir una mayor participación de mujeres en la toma de decisiones.

Así lo expresó la senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, al participar en el Foro “La Mujer como Capital Humano en los negocios, la administración pública y en la propuesta del nuevo Gobierno de la República”, en donde dijo que el candidato del Frente, Ricardo Anaya, “es el único que plantea una estrategia de prevención de feminicidios. Las mujeres no estamos para dádivas, el ‘salario rosa, ¡ay! ya nos van a poner guarderías nocturnas; no, no tenemos que ser parte de la estrategia de gobierno en el que se involucre a hombres mujeres”.

Tras hacer un recuento de la cantidad de hechos que se han vuelto comunes en la sociedad mexicana, como la desaparición de los 43 normalistas, la senadora del PAN hizo una fuerte crítica las propuestas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues se tratan, dijo, de promesas que no tienen que esperar a atenderse actualmente, como es el caso de las mujeres trabajadoras domésticas quienes carecen de todo tipo prestaciones laborales.

“Desde aquí hago un llamado a los senadores del PRI para que se ratifique el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, pues de acuerdo con la senadora Torres Peimbert “hay 2.3 millones de mujeres que realizan este trabajo sin ninguna prestación, más cerca del esclavismo que de un trabajo moderno”.

Dicho convenio internacional de la OIT, aseguró, “lo firmará Ricardo Anaya el primer día cuando sea presidente de México, para que finalmente podamos tener derechos iguales todas y todos”.

Asimismo, dijo que las propuestas en favor de las mujeres, tienen que ir de la mano de un combate serio a la corrupción, pudiera parecer que no tiene relación, pero el Frente considera que es indispensable mejorar credibilidad en todas las propuestas.