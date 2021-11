El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, consideró que no tuvo un diferendo, sino enfoque distinto con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la declaración de invalidez de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales como contrabando, defraudación fiscal y expedición de facturas falsas.

En conferencia de prensa, el ministro Arturo Zaldívar fue cuestionado sobre la crítica que hizo el presidente López Obrador a la SCJN por invalidar la prisión preventiva oficiosa para esos delitos, pues consideró que esto beneficia a delincuentes de “cuello blanco”.

El ministro presidente aclaró que su afirmación, en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa afecta a las personas más pobres, fue en términos generales y no para los delitos fiscales. Argumentó que hay personas que llevan años en prisión en espera de una sentencia, y son las personas más pobres.

Más que un diferendo entre el Presidente y yo, lo que hubo fue un enfoque distinto de la problemática, pero creo que en el fondo los dos estamos de acuerdo en que no es justo que la gente esté en prisión preventiva sin que se haya demostrado su culpabilidad con plazos mayores a los que marca la Constitución, y que en términos estadísticos la prisión preventiva oficiosa lastima a los más pobres, y además lastima de manera mayoritaria a las mujeres”, dijo.

“Parecería, pudiera dar a entender, que yo estaba diciendo que la prisión preventiva oficiosa protegía a los más pobres en este tipo delitos. No. Yo hacía un análisis general de la prisión preventiva oficiosa, no particular en este caso, pero si algo es convencional, lo es en todos los delitos”, dijo Zaldívar.

