El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reveló que existían redes de poder de funcionarios en el Poder Judicial de la Federación que estaban coludidos con despachos privados para manejar y resolver conjuntamente asuntos. Sin embargo, aseguró que ya se erradicó esa conducta.

“La corrupción en el Poder Judicial ya ha disminuido drásticamente porque ya hay acciones, actitudes; que ya los juzgadores y juzgadoras no se atreven a realizar porque saben que habrá consecuencias.

“No hemos terminado con la corrupción, me parece que es imposible decir que en alguna institución en el mundo, no solo en México, no hay corrupción, pero sí me parece que el combate que hemos venido dando, está disminuyendo de manera drástica. Hemos desarticulado verdaderas redes de poder que había entre funcionarios internos y despachos muy prestigiados de abogados, prestigiados entre comillas, famosos, reconocidos que tenían tomado el Poder Judicial como verdaderas redes de poder internas y externas para manejar asuntos”, aseveró.

Sin dar mayores detalles, Arturo Zaldívar confió en que al término de su gestión este tipo de prácticas no se vuelvan a repetir.

Ya no hay circuitos tomados por la delincuencia, asegura

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ofreció una conferencia donde habló de diversos temas, entre ellos la seguridad a jueces que han sido amenazados. Refirió que no dará detalles sobre el número de juzgadores bajo protección, aunque refirió que ya no hay circuitos judiciales tomados por la delincuencia organizada.

“Ya no tenemos ese problema, ese problema lo resolvimos desde el primer año de mi administración. No sacamos a la delincuencia organizada del país. Ya no hay circuitos tomados por la delincuencia organizada”, sostuvo.

No dará datos sobre jueces bajo protección por amenazas

“Por razones de seguridad nunca daré públicamente ningún comentario ni dato sobre la seguridad de jueces y juezas, ni siquiera cifras. La seguridad de las juezas y jueces, magistradas y magistrados, está por encima de cualquier otra cuestión y es mi deber cuidarlos y cuidarlas. Si damos cifras, si damos datos, si decimos en qué consiste la seguridad, los hacemos vulnerables y no me puedo dar ese lujo”, dijo.

Respecto al homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, cometido en junio de 2020 presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo la investigación informado y le presenta informes sobre los avances, aunque es una investigación en proceso.

jorge.monroy@eleconomista.mx