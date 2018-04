El Instituto Electoral de Quintana Roo negó el registro al ex priista y ex borgista José Luis “Chanito” Toledo para participar como candidato de la coalición PAN-PRD-MC a la alcaldía de municipio de Benito Juárez, donde se localiza la joya turística de Cancún.



Las autoridades electorales determinaron que “Chanito” no cuenta con el tiempo mínimo de residencia en la localidad para ser electo candidato..



Luego de esa decisión, el presidente del PRD en la entidad, Jorge Carlos Aguilar, aseguró que no se tiene contemplado sustituir al ex priista, por lo cual acudirán al tribunal electoral del estado para impugnar la decisión.



Esta es la segunda ocasión en dos años en que el diputado con licencia José Luis “Chanito” se quedaría fuera de un proceso electoral, pues basta recordar que en el año 2016 participó en el proceso interno del PRI para elegir candidato a la gubernatura del estado, impulsado directamente por el entonces gobernador Roberto Borge, hoy procesado por supuestos actos de corrupción.



Hasta antes de la decisión de este día del IEQROO, Toledo Medina marchaba en segundo lugar en las encuestas de intención de voto para la alcaldía de Cancún; solo por debajo de la candidata de Morena, Mara Lezama.

Procederemos conforme a derecho en contra del @IEQROO_oficial por violar los principios de legalidad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y objetividad de mi candidatura por la presidencia de Benito Juárez, QRoo. Esto apenas comienza, ¡recuperaremos nuestra paz! — Chanito Toledo (@JLToledoM) 20 de abril de 2018