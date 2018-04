El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para aumentar, de cuatro a cinco, el número de integrantes de la Sección Instructora en ese recinto legislativo, a fin de desempatar las votaciones en dictámenes sobre casos de desafuero contra funcionarios.

El dictamen que reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fue aprobado por 310 votos de diputados de todos los partidos, y fue remitido al Senado de la República para su estudio.

Esta reforma fue promovida por la bancada del PAN, luego de que en la Sección Instructora hubo un empate para desaforar al diputado Antonio Tarek Abdalá, acusado por la Fiscalía de Veracruz del delito de desvío de recursos cuando fue titular de la Tesorería del estado, en la gestión del entonces gobernador, actualmente preso, Javier Duarte. Tarek no pudo ser desaforado, debido a que el PRI votó en contra, con dos votos, y el PAN y PRD, con los otros dos, votaron en favor.

El presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto, dijo que no debe esperarse que los desempates en esa instancia resuelvan los juicios de desafuero, pues dijo que lo que debe prevaler es el debido proceso, el desahogo de pruebas y la correcta resolución de cada caso.

Incluso, aprovechó para critica que la Fiscalía de Veracruz haya enviado a la Sección Instructora un expediente incompleto y en trámite de investigación en contra del diputado Antonio Tarek Abdalá.

“La Sección Instructora no ha sido diseñada para politizar la justicia, enmendar las planas que permanentemente, al menos en esta Legislatura tuvo el Ministerio Público, al mandar carpetas de investigación totalmente sesgadas, incompletas, y más aún, con reconocimiento al interior de la propia institución de que se encuentran en trámite, que se encuentran incompletas, que faltaban actuaciones para poder seguir adelante y poder estar en condiciones de acudir ante un juez a solicitar una acción penal”, aseveró.

El diputado Juan Pablo Piña (PAN), integrante de la Sección Instructora, dijo que esta reforma ayudará a determinar “si se retira o no el fuero a quien en su momento lo tiene, no puede ser procesado penalmente y también de llevar los casos de juicio político ante el Senado, este compuesta por un número non de integrantes y no por un número par como lo es actualmente”.

Finalmente, el diputado Agustín Basave (PRD) dijo que esa modificación legal, facilitará “el funcionamiento del juicio político, con pasar de cuatro a cinco integrantes de la Sección Instructora”.

