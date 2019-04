Surgida en el 2018 como una organización de apoyo a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, hoy Redes Sociales Progresistas (RSP) busca convertirse en partido político nacional para ayudar a consolidar el proyecto de la cuarta transformación, pero sin ser una fuerza apéndice o satélite al poder.

La organización tiene como sus coordinadores a Fernando González y René Fujiwara, yerno y nieto de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, así como a Juan Iván Peña Neder, quien fue funcionario en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Las RSP eligieron realizar asambleas estatales como vía para cumplir con los requisitos que establece la ley electoral federal y entre los que se incluye organizar 20 asambleas estatales o 200 distritales con la presencia de al menos 3,000 afiliados, así como lograr la afiliación de 0.26% del padrón electoral, es decir, 234,000 ciudadanos.

Su primera asamblea fue en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lugar de donde es originaria Elba Esther Gordillo y donde las RSP son coordinadas por Ricardo Aguilar Gordillo, sobrino de la maestra.

Aunque la exlideresa no acudió al evento oficial, se difundieron un par de imágenes donde se ve a la maestra tomándose selfies con parte de la militancia. Previo a la reunión, señalan que Gordillo Morales pensó y repensó la posibilidad de aparecer públicamente en la asamblea; sin embargo, consideró que no era el momento apropiado, igual que no lo fue en Zacatecas, dónde las RSP realizaron su asamblea nacional.

Quienes asistieron a la reunión del pasado sábado 23 de marzo , señalan que la maestra, más que ir a hacer política, fue a saludar a su gente, a aquellos que querían saber cómo está después de los cinco años que estuvo en prisión.

Durante la primera asamblea, los líderes aseguraron que impulsarán el proyecto de AMLO, y serán apoyo de ese hombre incansable, aunque esta vez no se mostraron mantas con la imagen del excandidato que fueron recurrentes durante otros encuentros.

Si bien, parte de su militancia proviene de diversos sectores de la sociedad, un grupo importante es nutrido por los maestros que en algún momento fueron la esencia de Nueva Alianza. De hecho, se calcula que alrededor de 50% de los coordinadores estatales de las RSP son del magisterio.

En los próximos ocho meses, Redes Sociales Progresistas realizará 25 asambleas estatales más, en las que se prevé serán excluidos estados con elecciones locales. Será el 30 de noviembre cuando en la Ciudad de México se realice su asamblea nacional y en la que esperan festejar el éxito de construir para algunos su primer partido político y para otros, el segundo o el tercero.

Seremos aliados de la transformación de México: Fernando González

Redes Sociales Progresistas ayudaron a Andrés Manuel López Obrador a ganar la Presidencia de la República en el 2018; ahora es tiempo de ser aliados en la transformación del país, pero sin ser un apéndice o un satélite al partido en el poder, aseveró Fernando González.

En entrevista, uno de los coordinadores nacionales de RPS planteó que, si bien el proceso electoral pasado demostró que el sistema de partidos está en crisis, aún hay cabida para nuevas fuerzas políticas como la que pretende Redes Sociales Progresistas.

Destacó que los partidos se convirtieron en una oligarquía que sólo respondía a los intereses de ciertos grupos y se alejaron de la gente, por lo que esas fuerzas políticas cayeron en crisis de credibilidad y confianza.

Desde RSP, indicó, busca ser una fuerza cercana a los ciudadanos, en la que haya una nueva clase política, con nuevas caras, propuestas y soluciones a los problemas del país.

“Tienen que morir los partidos políticos que no le sirvan a los ciudadanos y nacer partidos que sirvan y si esos partidos nuevos tampoco sirven, pues también tienen que volver a morir y nacer otros partidos hasta que otros políticos se hagan cargo de la cosa pública por la vía democrática”.

Indicó que Redes Sociales Progresistas aspira a tener una fuerza realmente representativa, que sea capaz de incidir en la agenda pública e incluso funcionar como partido bisagra en el Congreso de la Unión, lo cual permita aprobar las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, advirtió, no estarán a la sombra de Morena.

Vamos a pelear nuestra propia batalla, compartiendo valores y compartiendo principios con el presidente de México. Podemos ser partido bisagra en un principio, es bueno tener votos que permitan lograr proyectos, eso no es malo, no es malo hacer alianza, ni es malo coincidir con el gobierno, no es indebido tener partidos aliados, pero vamos a ser un partido político autónomo.

Abundó que el presidente López Obrador no les ha pedido nada, ni les pidió nada cuando RSP les dio su apoyo en la campaña presidencial.

La maestra no está en RSP, pero sí la consultamos

El yerno de la maestra aseguró que oficialmente Elba Esther Gordillo no tiene ningún cargo en Redes Sociales Progresistas; sin embargo, sí es consultada.

“No nos ha pedido afiliarse, ella vive otro momento de su vida. Yo creo que su experiencia es muy valiosa. En este partido tiene mucha simpatía y ella podrá ser lo que ella quiera”.

Agregó que el apoyo que brindó RSP a la campaña presidencial de López Obrador y la intención de respaldar su gobierno de ninguna manera responde a una revancha de la exlideresa del sindicato.

“La traición es parte de la política; diría que ella es una mujer muy importante, por encima de sentimientos mezquinos (…) Es una mujer que despierta mucha confianza en muchos sectores políticos y también es una mujer muy consiente en sus acuerdos y en sus tratos, y no es una mujer que haga revanchas, hace política”, manifestó.

Reconoció que, si bien gran parte de la estructura de este partido político es conformada por integrantes del magisterio, no buscan ser una copia de Nueva Alianza.

Las condiciones son completamente distintas, sostuvo. Nueva Alianza no supo adaptarse, no leyó los tiempos y quiso ser un partido del poder y perdió la confianza de su base social, perdió su mensaje y avaló una reforma que lastimó a los maestros. Los errores en política se pagan y hoy es un cadáver político, y a los cadáveres hay que enterrarlos.

No crearemos un partido para no ganar

Redes Sociales Progresistas no será un partido político creado para no ganar; en su primera elección, que serán los comicios intermedios del 2021, tendremos una bancada de 50 diputaciones federales y la fuerza suficiente para ser un aliado del proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó Juan Iván Peña Neder.

Uno de los tres coordinadores nacionales de RSP explicó que más que nunca México necesita fuerzas políticas que se distingan por su compromiso con causas y con personas, pues hoy el sistema de partidos sólo tiene agrupaciones comprometidas con la oligarquía e intereses del poder.

Explicó que como organización están alejados del modelo decimonónico de las ideologías, pues tienen claro que los mexicanos pueden ser ultraconservadores en unos temas, y ultraliberales en otros, por lo que serán una fuerza “por arriba de la izquierda y de la derecha”.

Nosotros no seremos partido satélite de nadie, Morena no acaba de resolverse a sí mismo, no nos alcanza para ser un satélite. No sólo no somos un partido satélite, nosotros seremos un partido que va a actuar con un objetivo muy claro que es tener 50 diputados en la elección del 2021 y ser un factor de equilibro para la clase media.

Añadió que la idea de formar un nuevo partido político y no sumarse a Morena responde a que necesitan atender causas diferentes a las que atiende ese movimiento y el mismo presidente.

Yo utilizo frecuentemente esta parábola: cuando un padre tiene tres hijos enfermos y dos sanos, pues atiende a los enfermos y desatiende a los sanos. Nosotros creemos que debemos atender a aquellos que tiene una aspiración colectiva por la clase media.

Explicó que el nombre de Redes Sociales Progresistas, con el que buscan obtener el registro, surge porque es justo en esa realidad donde se dicen las verdades, en donde se comparte información y en donde la sociedad mexicana ha mostrado su activismo para favorecer un proyecto como el de López Obrador.

Peña Neder adelantó que, de obtener el registro como partido nacional, renunciarán al financiamiento público, propondrán eliminar a los diputados plurinominales, que los jueces sean electos y que los tres niveles de gobierno acompañen su administración por un consejo compuesto por miembros de universidades, iglesias, y de organizaciones de la sociedad civil.

Representamos un conjunto de soluciones, no representamos un ideario ortodoxo ni queremos ser una oligarquía que se vuelve parte del Estado, aunque se finja oposición, se mantiene pactando prebendas a cambio de concesiones.Indicó que, hasta ahora, tienen 1 millón de afiliados a la asociación civil Redes Sociales Progresistas, que optan por una manera distinta de hacer política: a través de WhatsApp y otras redes sociales.

La maestra tiene un papel fundamental en RSP

Iván Peña Neder aseguró que la maestra Elba Esther Gordillo tiene un papel en RSP, no porque tenga un cargo en la organización, sino porque es la mujer política más importante del siglo XX a quien se le puede consultar cualquier cosa.

Dijo que se ha extendido el rumor de que vendió su casa para financiar la construcción de RSP, lo cual es totalmente falso.

“Elba Esther es un personaje que padeció la cárcel por defender ideas y eso para nosotros la vuelve no sólo legítima, sino una política muy eficaz. Pero la maestra no está pagando cosas del partido”.

Rechazó que el apoyo del grupo cercano de la maestra a la campaña de López Obrador responda a algún tipo de venganza por haber sido encarcelada en el 2013.

La maestra no necesita vengarse, el magisterio ya se vengó por ella, sino porque Nueva Alianza perdió su registro y fue incapaz de movilizar a los maestros a los mítines de José Antonio Meade.

Dijo que RSP está abierto a recibir a los maestros y a todos aquellos sectores que no se sientan representados por alguna de las fuerzas políticas actuales.

[email protected]