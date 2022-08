El juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, quien ha otorgado dos suspensiones definitivas contra la continuación de las obras del tramo 5 del Tren Maya, aplazó para el 9 de agosto la audiencia en la que resolverá si el gobierno federal violó la suspensión definitiva.

El aplazamiento se debió a que las autoridades federales (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de la Defensa Nacional; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y Fondo Nacional de Fomento al Turismo) no han remitido al Juzgado el informe justificado respecto al decreto que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional, con aval del Consejo de Seguridad Nacional.

Antonella Vázquez Cavedon, representante legal de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, Asociación Civil, solicitó al juez que un fedatario realice una prueba de inspección judicial en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, sobre la carretera conocida como la Ruta de los Cenotes, para evaluar si continúan las obras del tramo cinco norte del Tren Maya.

En específico solicitó que el fedatario constante si se están llevando a cabo obras en ese momento, o si puede verse que se han realizado obras; que si las obras relacionadas con el proyecto Tren Maya tramo cinco norte. Sin embargo, el juez argumentó que “la parte quejosa no señaló la finalidad de la misma, esto es, cuál es el hecho o hechos que pretende acreditar con esa inspección y que relación tendría tal hecho o hechos con la violación a la suspensión que alega”.

Asimismo, dijo el juez, “se considera que la prueba señalada no es idónea, debido a que la persona que en su caso la realizará en los términos pedidos, no podría determinar de forma fidedigna con solo los sentidos, si se están llevando a cabo obras en ese momento (...) ya que para ello se requiere de no solo de lo que el fedatario pueda observar y escuchar, sino que es necesaria mayor información por parte de las autoridades o personas que están realizando esas obras (...) por lo que se concluye que no procede admitir y desahogar la prueba de inspección que nos ocupa”.

