El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acudió al Campo Militar Número 1 para pedir el apoyo de soldados y marinos, a fin de crear la Guardia Nacional.

Expresó que su motivación se funda en la confianza que le tiene a las Fuerzas Armadas para recuperar la paz y la seguridad en el país.

En un hecho inédito, porque ningún presidente electo había convocado a las Fuerzas Armadas antes de asumir el poder, López Obrador inició su discurso ante más de 30,000 soldados y marinos, diciendo que con toda “transparencia” y sin “simulaciones”, los requiere para devolver la seguridad.

Al tomar la palabra, el presidente electo argumentó que la inseguridad se produjo por las políticas económicas de gobiernos anteriores, que además provocaron corrupción e injusticias. “El gobierno se puso al servicio de una minoría rapaz y se desató la corrupción como nunca”.

Luego añadió que las Fuerzas Armadas son las únicas que pueden controlar ese flagelo que se padece.

“El problema es que cada quien actúa por su cuenta: por un lado, el Ejército, por otro la Marina, la Policía Federal, las policías ministeriales, las estatales, ¿por qué no nos unimos y tenemos una Guardia Nacional para la seguridad pública? Eso es lo que estamos proponiendo: unirnos para dar paz y tranquilidad a nuestro pueblo”, afirmó.

Añadió que su interés no es violar la Constitución y por eso los legisladores de su partido promueven en el Congreso la reforma constitucional que permitirá la creación de la Guardia Nacional.

“Eso es lo que estamos proponiendo. Ya no darle la vuelta, ya no andar con simulaciones. ¿Por qué defiendo yo este proyecto? Primero, porque es muy grave la situación de inseguridad y violencia. Segundo porque no hay cómo enfrentarlo si no se reforma la Constitución, y tercero porque le tengo confianza al Ejército y a la Marina”, argumentó.

Acompañado de los secretarios salientes y entrantes de la Defensa, generales Salvador Cienfuegos y Luis Crescencio Sandoval González, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz y José Rafael Ojeda Durán, López Obrador indicó que el actual comandante supremo de las Fuerzas Armadas —el presidente Enrique Peña Nieto— estuvo enterado del evento.

Consulta en marzo

López Obrador recordó a los militares que prevé convocar en marzo a una consulta nacional para que los ciudadanos opinen sobre este tema.

“No se va imponer nada. Desde luego que podría ser una orden, pero no vamos a imponer nada (...) estoy seguro de que voy a contar con el apoyo de ustedes”, les dijo a los militares reunidos.

Afirmó que su interés como próximo presidente es que “poco a poco” los marinos y soldados se encarguen no sólo de la defensa nacional, sino también de la interior y de la paz pública; “eso lo necesitamos los mexicanos y vengo a pedirles su apoyo”, añadió.

