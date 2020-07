No es el momento para que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice una visita diplomática a Estados Unidos, porque ambos países atraviesan por una crisis de salud pública que ha cobrado la vida de miles de personas, planteó Daniella Burgi-Palomino, codirectora de la organización Latin America Working Group.

Entrevistada vía telefónica dijo:

No es el momento de realizar este tipo de viajes. Ambos mandatarios realmente, en vez de estar realizando este tipo de visita y reuniones, deberían estar enfocados en la crisis de salud que está desarrollándose, tanto en Estados Unidos, como en México y liderando, con el ejemplo de ponerse máscaras y no realizar viajes y ambos no lo están haciendo”.