A raíz de las inundaciones provocadas por el desbordamiento de presas en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan integral que contempla cuatro acciones y la firma de un decreto presidencial para control de las presas.

Luego de cancelar su gira de trabajo por los estados de Nayarit y Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Tabasco para atender la emergencia por las inundaciones derivadas del huracán Eta.

Fue en aquella entidad donde, acompañado del gobernador Adán Augusto López Hernández e integrantes del gabinete federal, el primer mandatario dio a conocer que realizó un sobrevuelo en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para evaluar la situación en la presa Peñitas y municipios de la Chontalpa como Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Nacajuca y Jalpa de Méndez, entre otros.

Recordó que por la mañana recibió el reporte del incremento de volumen de agua en la presa Peñitas a raíz de precipitaciones extraordinarias de tres mil 500 metros cúbicos por segundo, lo que obligó a realizar mayor desfogue del que se venía aplicando.

“Estamos aquí para expresar nuestro apoyo en esta circunstancia difícil que se padece por las inundaciones. Estamos trabajando para que se pueda atender a los damnificados; lo principal es cuidar que nadie sufra, que nadie pierda la vida. Eso es lo más importante", expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, el mandatario señaló que habrá inversión para adquirir dragas que estarán a cargo de la Secretaría de Marina para iniciar el desazolve de ríos y bordos en Tabasco, mientras que la próxima semana se llevará a cabo una reunión en Palacio Nacional, con la participación de integrantes del gabinete federal y el gobernador López Hernández, a fin de integrar un plan que resuelva en definitiva el problema.

“También vamos a resolver mediante un decreto presidencial el que se controlen las presas, las hidroeléctricas del río Grijalva para que no permanezcan llenas. Esto va a significar que se turbine constantemente para que no se acumule tanta agua", dijo.

Detalló que se trata de un plan integral que contempla cuatro ejes, entre los que también se incluyen acciones de desarrollo urbano para la introducción de servicios como drenaje, agua potable y vivienda, así como el fortalecimiento de los Programas de Bienestar con apoyos directos para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes y campesinos, entre otros.

“Entonces, decirles que la vamos a librar, que así lo veo. En horas tengo ya un diagnóstico de la situación y por eso puedo decir que vamos a ir saliendo, vamos a ir resolviendo el problema", confió.

El jefe del Ejecutivo federal recordó que, en días pasados, más de 38 mil familias damnificadas recibieron apoyo directo del gobierno federal, y del mismo modo se procederá en esta ocasión a través de la Secretaría de Bienestar.

“La instrucción que he dado es que, en estos días, en vez de entregar despensas, que ya sabemos que es una práctica muchas veces que no ha ayuda a los que realmente lo necesitan, en vez de eso, que no falte la comida caliente, que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina van a poner cocinas para que no falte la comida a los damnificados", finalizó.