La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investigaría a los exsenadores del Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Domínguez —hoy gobernador de Querétaro— y Jorge Luis Lavalle, por presuntos sobornos del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Puede ser por dos vías: o que la Fiscalía General de la República nos solicite alguna información y desarrollemos la investigación o puede ser, incluso, la Secretaría de la Función Pública (quien lo solicite) y, por otro lado, nosotros generaremos nuestro modelo de riesgo y, en caso de que se detecte algo irregular en términos de nuestra propia normatividad, podremos iniciar el caso”, explicó Santiago Nieto, en relación con el video difundido la víspera donde aparecen Rafael Caraveo y Guillermo Gutiérrez, empleados de Lavalle y Domínguez, respectivamente, al recibir una maleta con dinero en efectivo.

Entrevistado en el Senado, el titular de la UIF aclaró que, a la fecha, la dependencia no investiga el caso. “Nosotros no tenemos una investigación, pero a partir de la generación de estos videos evidentemente la Unidad tendrá que actuar en el ejercicio de sus funciones.

“La denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República. En realidad no tenemos conocimiento de cuáles son los elementos que aporta el señor... (Emilio “L”) respecto a este grupo de políticos del PAN, básicamente, pero la posición de la Unidad ha sido en los términos que el presidente ha planteado: una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad y desarrollar las investigaciones que correspondan”, apuntó.

Sobre el caso, por su parte, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, dijo que la Fiscalía General de la República tiene que investigarlo.

“No quiero adelantar vísperas ni hacer acusaciones anticipadas, pero evidentemente es un acto profundo de corrupción al parecer y, obviamente, tiene que deslindarse todo tipo de responsabilidades.

“Merecemos saber la verdad. Yo fui legislador en esa etapa, era diputado, del 2012 al 2015, y aunque tenía presunción, no tenía la prueba (...) pero ayer, cuando vi todo eso, en las imágenes, en las redes, me sorprendí. Tengo muchos años de legislador y no había visto nada de ese tamaño”, completó.