El secretario de Educación Pública, Otto Granados, pidió a los encargados de las dependencias educativas de cada entidad tener las cuentas claras en este año electoral e hizo énfasis en los nueve estados donde habrá comicios para gobernador.

“El mensaje aquí es que dejemos las cosas totalmente ordenadas, totalmente transparentes, de manera tal, porque así debe ser por razones legales, por razones éticas, por razones políticas, también hay que decirlo con toda precisión”, señaló.

“Si bien es cierto que parece que 10 meses son bastantes, realmente no lo son; entonces incluimos este tema (de finanzas) en particular a fin de que nos ayuden lo que esté pendiente porque además hay (...) si no mal recuerdo, nueve entidades que también tienen proceso electoral este año, o sea, fin de gobierno”, indicó el titular de la SEP en el marco del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el cual se desarrolló en el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde además se presentaron seis nuevos titulares de secretarías estatales.

Granados agregó que —entre otros puntos— en el cónclave se analizarían los resultados de la prueba PLANEA, dados a conocer la semana pasada y en el que los alumnos de secundaria no salieron con buenos resultados y, a la par, se presentaría la estrategia para la prueba PISA, que se presentará a principios de abril.

Asimismo, se abordarían temas como la ruta de implementación del nuevo plan y programas para la Educación Básica en su componente inicial, que son los aprendizajes clave para la educación integral; la capacitación para la entrada en vigor del Nuevo Modelo, para el próximo mes de agosto; y los resultados del programa Escuela al Centro.

Así como el proyecto del nuevo reglamento de las escuelas normales; y el avance en la reconstrucción de escuelas.

En el tema también de recursos, se revisaría la actualización del sistema nómina FONE.

