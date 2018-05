Tijuana, Baja California.- Manteniendo su ventaja en las encuestas, el aspirante de Morena, PT y PES Andrés Manuel López Obrador, repitió su estrategia de no acudir a ensayar el segundo encuentro, y ha hecho labor en redes sociales para desmentir que esté enfermo, y también ser autor de una propaganda en contra de la veneración a la Virgen de Guadalupe.

López Obrador llegó a esta ciudad pasadas las 23:00 horas (del sábado), proveniente de Jalisco, donde encabezó tres mítines. Por esa situación, fue el único de los cuatro aspirantes que no acudió al ensayo del debate que se realizó ayer en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), sede del encuentro.

Tanto en sus mítines de Ciudad Guzmán, Jocotepec y Tlacomulco, en Jalisco, como a través de sus redes sociales, López Obrador negó que la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES) esté detrás de la difusión de volantes en donde se critica la veneración a la Virgen de Guadalupe.

Agregaron a la guerra sucia la distribución masiva de un volante, según el cual, ofendemos a la Virgen de Guadalupe. En nuestro movimiento hay católicos, evangélicos y libre pensadores. En lo que a mí corresponde, como decía 'El Nigromante': "yo me hinco donde se hinca el pueblo" pic.twitter.com/tQ44aCPGlq — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 20 de mayo de 2018

“Los de la mafia del poder no tienen escrúpulos morales de ninguna índole. Ahora agregaron a la guerra sucia la distribución masiva de un volante, según el cual, nosotros ofendemos a la Virgen de Guadalupe. Son como sepulcros blanqueados. Debe saberse que en nuestro movimiento hay millones de católicos, evangélicos y libres pensadores. En lo que a mí corresponde, como decía Ignacio Ramírez, "El Nigromante": yo me hinco donde se hinca el pueblo. Para ser más claro todavía: en nuestro movimiento se venera a la Virgen de Guadalupe, a Juárez y a las libertades. Estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura, ni perfecta, ni simulada”, dijo López Obrador.

Asimismo, el tabasqueño negó nuevamente un agravamiento en su estado de salud, particularmente de un dolor en la columna vertebral, como sugirieron algunas versiones periodísticas.

“Voceros de la mafia del poder soltaron el rumor de que estoy enfermo. Antes asustaban porque supuestamente me iba a reelegir; ahora sostienen que ni siquiera voy a terminar el sexenio. Gracias a la vitamina del pueblo, a la ciencia y al creador, estoy al cien”, respondió en Twitter el tres veces candidato presidencial.

Voceros de la mafia del poder soltaron el rumor de que estoy enfermo. Antes asustaban porque supuestamente me iba a reelegir; ahora sostienen que ni siquiera voy a terminar el sexenio. Gracias a la vitamina pueblo, a la ciencia y al creador, estoy al cien. Juntos haremos historia pic.twitter.com/H5UTLHoKzF — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 18 de mayo de 2018

El candidato López Obrador fue motivo de un video difundido este fin de semana por el vocero de la campaña del PRI, Javier Lozano. En dicho audiovisual se muestra a una persona con las características de López Obrador, sentado en el asiento del conductor de un vehículo, mientras una mujer le dice que ya no puede maneja, debido a su avanzada edad.

A su llegada al aeropuerto de Tijuana la noche del sábado, López Obrador dijo que no tuvo un ensayo previo al segundo debate, y refirió que únicamente leería un poco, pues reiteró que su mayor preparación la hace en los mítines de campaña que encabeza por el país.

Finalmente, el político tabasqueño cerró con una frase su participación en el segundo encuentro entre presidenciales de este domingo: “Vamos a Tijuana a debatir con los representantes de la mafia del poder”.

jmonroy@eleconomista.com.mx