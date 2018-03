El aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, calificó como “un mundo al revés” el que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya ejercido acción penal en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por lavado de dinero.

Durante un evento de la Asociación Mexicana de Capital Privado, Anaya Cortés indicó que es “inaudito” e “increíble” la actuación de la PGR.

“Perdona a César Duarte y se dedica a atacar a los opositores políticos”, dijo Anaya, al tiempo que señaló que las denuncias hechas, en una entrevista a un diario estadounidense, por parte del extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, sobre presiones del gobierno federal para no investigar casos de corrupción, son también inauditas.

“Es gravísimo lo que él ha denunciado. El que le hayan ofrecido dinero, el que hayan filtrado fotografías de su vida personal, inclusive destruyendo su matrimonio para extorsionarlo, habla de un régimen que está ya verdaderamente podrido (...) tanto la exoneración de César Duarte, como estas revelaciones de Santiago Nieto, esto es la locura”, dijo.

En referencia a la alerta lanzada por el contralmirante Martín Barney Montalvo, director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México sobre la injerencia del narco en procesos electorales, Anaya dijo que el gobierno debe estar atento en garantizar la seguridad de los ciudadanos y de que no interfiera el narco en los procesos electorales.

“Primero vamos a preocuparnos de la seguridad de la gente antes que andar pensando en la seguridad de los candidatos (...) me parece que el acento no está en cómo cuidamos a los candidatos, sino cómo cuidamos a la gente, como cuidamos a los ciudadanos y, por el otro lado, me parece fundamental garantizar que el crimen organizado no intervenga en los procesos electorales”.