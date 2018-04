El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, prometió un cambio de estrategia para atender la inseguridad y violencia que de 2014 a la fecha se ha disparado en el país y dio su palabra de recuperar la paz y la tranquilidad, además de que se respaldará en el Ejército y la Marina hasta contar con policías capacitados y profesionales.

Al participar en una concentración ciudadana en el Poliforum de Playa del Carmen, Quintana Roo, comentó que al igual que en la próspera zona norte del Estado de Quintana Roo, en 29 de las 32 entidades federativas del país se ha incrementado el problema de violencia e inseguridad y lamentablemente se ha generalizado en todo el territorio nacional.

Acompañado por candidatos al Senado de la República y diputados federales, así como el presiente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Payares, el abanderado abundó que atenderán la causas más profundas, promoviendo el deporte, la cultura, que haya empleo y sobre todo educación para los jóvenes.

Anaya Cortés añadió que tienen claras las prioridades, que son abatir la corrupción y la pobreza, así como dar la mano a quienes más lo necesitan con educación, salud, apoyo a mujeres y personas adultas mayores, además de promover el turismo y el campo, y se comprometió a terminar con la impunidad aplicando la ley y con una economía que crezca.

En el evento, donde estuvo presente el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, precisó que hay un candidato que promete perdonar a delincuentes y propone una amnistía, lo cual se hizo en otros países y tuvo como resultado más violencia e inseguridad, porque perdonando a los delincuentes no va a regresar la paz, “por eso nosotros no vamos a caer en esas ideas del pasado, en esas ideas antiguas que no funcionan”.

Anaya Cortés destacó que la coalición Por México al Frente irá por un nuevo diseño estratégico duplicando la Policía Federal, profesionalizará y certificará todas policías del país, evitará que lleguen armas a los delincuentes y desmantelarán a las bandas criminales.

El aspirante del PAN, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano destacó que seguirá apoyándose en el Ejército y la Marina hasta contar con policías profesionales, capaces, bien pagadas que realmente estén del lado de la gente con una nueva estrategia para que las familias vivan seguras.

Añadió que esa será su máxima prioridad, porque cuando se pierde la seguridad se puede perder el turismo, los empleos y el ingreso dignos, por lo que seguirán impulsado acciones como ampliar la carretera hacia el aeropuerto en el caso de Quintana Roo y se siga teniendo prosperidad.

