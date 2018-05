El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés aseguró que está en la absoluta disposición de buscar a Margarita Zavala para llegar a algún acuerdo para que pueda declinar en su favor y con ello sume adeptos para alcanzar al hasta ahora puntero en las encuestas Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, por supuesto”, respondió Anaya ante la pregunta expresa sobre si buscaría a Zavala para llegar a un acuerdo político, al tiempo que agregó que a Margarita la “tiene en un extraordinario concepto, estoy en la mejor disposición, yo te puedo hablar de mi parte hacia ella, la tengo en muy buen concepto, la aprecio, y me encantaría hacer equipo en este momento o en algún otro momento, no solo estoy abierto sino en la mejor disposición”.

El expresidente panista lamentó, en su participación en la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA Bancomer 2018, la salida de Zavala del PAN, no obstante dijo que es momento de ver hacia el futuro ya que, apuntó, la contienda no es sólo de dos personas sino de “dos proyectos de nación”.

“Estoy absolutamente convencido de que al país no le iría bien si éste señor (López Obrador) gana la elección, entonces lo que tenemos que hacer con enorme apertura es ver hacia adelante y trabajar para ganar la elección, yo espero que todos tengamos la mejor disposición, particularmente me estoy refiriendo al caso mio y también de Margarita”, dijo.

Sobre José Antonio Meade, el candidato frentista refirió que representa la continuidad del proyecto al que la mayoría del país desea cambiar por lo cual no tiene posibilidades de ganar.

Al ser cuestionado sobre si buscaría también a Meade por generar una alianza, Anaya indicó que el exsecretario de Estado no es dueño de la intención de voto que tiene hasta ahora.

“Él no es dueño de esos votos, él no puede decirle a la gente… no creo que funcione, yo hago un llamado al voto útil a gente buena de todos los partidos políticos”, acotó.

Asimismo, el aspirante a Los Pinos confió en que en los próximos días logrará remontar las preferencias del voto ya que, dijo, aún hay muchas personas que no están convencidas de que Morena y López Obrador sean la mejor opción por lo que tratará de convencer a ese sector de la población.

“Hay una parte de gente que hoy está votando por Morena, y lo tenemos medido en las encuestas, que no están en lo absoluto convencidos con esa opción pero que creen que es la única alternativa que existe en este momento para poder derrotar al PRI, ahí hay otro voto muy importante, gente que no está convencida de ese programa de esa propuesta que hoy por una suerte de resignación creen que es la única alternativa que puede derrotar al PRI”, refirió.