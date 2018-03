Ricardo Anaya Cortés presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su solicitud de registro como candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República y aprovechó el foro para retar a su contrincante Andrés Manuel López Obrador, de la alianza Juntos Haremos Historia, a un debate.

El aspirante de la alianza entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se convirtió en el primer presidenciable en presentar su solicitud de registro.

En el acto, el consejero electoral Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, pormenorizó que una vez recibida la solicitud, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos verificará que se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución y la ley.

Los aspirantes tienen hasta el 18 del mes en curso para realizar el proceso. El próximo 29 de marzo, el Consejo General celebrará una sesión especial en la que aprobará las distintas candidaturas en el ámbito federal, incluidas las candidaturas presidenciales.

Posterior al registro de su solicitud, Ricardo Anaya retó desde un templete dispuesto en el patio de las oficinas centrales del INE a su contrincante Andrés Manuel López Obrador a un debate.

Ello de cara a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual revocó el acuerdo del INE que prohibía discusiones de este tipo entre candidatos en tiempo de intercampañas.

“Vamos a ver si el señor (López Obrador) tiene las ideas, el valor y los pantalones para enfrentarnos en un debate”, sentenció Ricardo Anaya.

El expresidente nacional del PAN también reiteró que desde Los Pinos, por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, se ha emprendido una serie de acometidas.

En el acto coordinado y organizado por los partidos miembro de la coalición, Ricardo Anaya afirmó: “mientras ya pactaron amnistía y perdón con López Obrador, con nosotros van a enfrentar la justicia, y eso incluye al presidente Enrique Peña Nieto”.

Sobre la persecución de la que Ricardo Anaya acusa está sujeto su proyecto, Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, expresó que actualmente el régimen está haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder y hace uso faccioso de las instituciones.

Dante Delgado —quien en 1996 fue encarcelado 15 meses en el penal de Pacho Viejo, acusado por delitos de corrupción— declaró: “Yo viví en carne propia la persecución del PRI, fui detenido por no ceder a las presiones del poder, estuve más de un año en prisión por enfrentar a un presidente torpe, pequeño y traidor; no me arrepiento de lo que hice en ese momento”.

