A partir de mañana, las Cámaras de Senadores y de Diputados realizarán un periodo de sesiones extraordinarias para concretar la reforma constitucional en materia educativa.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por 30 votos y seis del PAN en contra el decreto correspondiente que establece que la Cámara de Senadores desahogará, además, la expedición del paquete de nuevas leyes secundarias y reformas en materia de Guardia Nacional, y la aprobación de distintas enmiendas constitucionales, legales y reglamentarias pendientes.

Los senadores se comprometieron a aprobar la nueva ley de guardia nacional, ley nacional sobre el uso de la fuerza y la ley nacional del registro de detenciones, así como modificar la ley general del sistema nacional de seguridad pública, concretar la legislación reglamentaria en materia de extinción de dominio y las enmiendas constitucionales en materia de paridad de género y los cambios a la Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del hogar.

La Constitución establece en el Artículo 78 que entre las facultades de la Comisión Permanente se encuentra acordar por decisión propia o “a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes”.

“La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias”, explica.

El dictamen original de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, sometido a discusión de diputados federales y senadores, establecía convocar a periodo extra de trabajo para desahogar únicamente la reforma educativa, pero fue modificado a propuesta de la oposición.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador de los senadores del PRD, planteó la necesidad de incluir los temas que finalmente se contemplaron.

“Lo que estamos pidiendo es que pudiera haber una modificación a este decreto que se acaba de leer para que la convocatoria pudiera dejar, de tal manera, el espectro de trabajo amplio para la discusión de las otras normas, no sólo la educativa”, sostuvo.

El coordinador de la bancada senatorial de MC, Dante Delgado Rannauro, amagó con votar en contra no sólo de la convocatoria al periodo de sesiones extraordinarias a debate, sino de la propia reforma educativa, si no se aceptaba incluir el paquete de temas acordado por los coordinadores parlamentarios en la Cámara Alta al final del pasado periodo de sesiones ordinarias, para su desahogo a partir del próximo día 14.

“Votaríamos en contra de la decisión de sacar solamente un punto, pero además anticipo lo siguiente: no tendría ningún sentido que no le hagan caso a la decisión del Senado, que no atiendan el planteamiento de Movimiento Ciudadano, porque nuestros votos son definitivos para aprobar o no la reforma educativa, como lo acreditamos en la última sesión. Si ustedes nos dan un no, nosotros actuaremos en consecuencia”, dijo.

